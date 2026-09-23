5 alimentos que te ayudan a BAJAR DE PESO y seguramente no sabías

Bajar de peso puede ser una tarea titánica si la persona que desea este objetivo no realiza una serie de requisitos, entre los que destaca tener una vida activa constante y, por supuesto, manejar una dieta alimenticia que se base en alimentos que, en esencia, ayuden a adelgazar.

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La realidad es que son muchos y muy variados los alimentos que pueden ayudar en tu proceso de bajar de peso y que, incluso, sueles comer con regularidad sin saber los beneficios que estos tienen para tu cuerpo. Por tal motivo, aquí conocerás 5 que te ayudarán a perder esos kilos que tienes de más.

¿Cuáles son los alimentos que te ayudan a bajar de peso?

Huevos : Más allá de la forma en cómo los prepares, la realidad es que los huevos son una excelente forma de bajar de peso gracias a que tienen proteína y son muy bajos en calorías.

: Más allá de la forma en cómo los prepares, la realidad es que los huevos son una excelente forma de gracias a que tienen proteína y son muy bajos en calorías. Manzanas: Ideales para acompañar tu desayuno, las manzanas no solo son altas en fibra y tiene una capacidad saciante, sino que también son bajas en calorías como los huevos.

ALIMENTOS QUE POR MUCHO QUE LO CONSUMAS, TE HACEN PERDER DE PESO:



1. GELATINA pic.twitter.com/aRXWPvgqhk — SaraX (@SaraXndb) September 22, 2026

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Aguacates : Siempre consumidos con medida, los aguacates cuentan con un estímulo saciante que ayuda a la persona a bajar de peso dado que tiene menos hambre durante el resto del día.

: Siempre consumidos con medida, los aguacates cuentan con un estímulo saciante que ayuda a la persona a dado que tiene menos hambre durante el resto del día. Espárragos : Tal vez el alimento menos rico de esta lista, la realidad es que los espárragos no solo son bajos en grasa, sino que una cantidad de cinco cocidos únicamente tienen alrededor de 20 calorías.

: Tal vez el alimento menos rico de esta lista, la realidad es que los espárragos no solo son bajos en grasa, sino que una cantidad de cinco cocidos únicamente tienen alrededor de 20 calorías. Brócoli: Su suave sabor, así como la forma en cómo se complementan con otros alimentos, ayudan a que este sea propicio en el proceso de adelgazar porque, además, el brócoli está formado por más del 90 por ciento de agua.

¿Cuál es la importancia del ejercicio al momento de bajar de peso?

Además de tener una buena dieta alimenticia, si lo que deseas es bajar de peso y tener un cuerpo eficaz se recomienda la activación física diaria, desde caminar 30 minutos al día hasta realizar levantamiento de pesas que beneficien al aumento de tus músculos.