Matías Almeyda CONFIRMA su primera decisión tras debutar a Paxon Ruffin

Tras la victoria de Rayados por 2-1 sobre Pachuca, Matías Almeyda encontró una oportunidad para darle minutos a una de las promesas de las fuerzas básicas de “La Pandilla”. Paxon Ruffin, de apenas 16 años, ingresó al campo al minuto 78 y se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el primer equipo en la historia del CF Monterrey.

Esta decisión del “Pelado” Almeyda ayudó a Rayados en la Regla de Menores tras la Jornada 12 del Apertura 2026. El entrenador argentino también dejó clara su primera decisión sobre el desarrollo del juvenil: respaldarlo y darle oportunidades, pero llevarlo de a poco para evitar que la presión del futbol afecte su crecimiento.

Diego Rossi celebrates his goal 1-0 of Monterrey during the 12th round match between Monterrey vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on October 18, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Lo que dijo Matías Almeyda sobre Paxon Ruffin

Después del partido, Almeyda se mostró satisfecho con el debut del mediocampista y destacó el apoyo que recibió de sus compañeros antes de entrar a la cancha. El “Pelado” explicó: “Hay que llevarlo de a poco, deseo que disfrute el día de hoy que es único para un futbolista, lo logra con 16 años con un entrenador que se anima, que arriesga”.

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El entrenador explicó que la confianza en el juvenil surgió de lo que observó durante los entrenamientos. “Cuando veo en los entrenamientos lo que me gusta, lo voy a apoyar y lo voy a llevar no solamente en lo futbolístico sino en el ambiente para que no se lo devore”, afirmó.

¿Quién es Paxon Ruffin, el joven que Almeyda debutó en Monterrey?

Paxon Levi Ruffin Tamez nació el 28 de enero de 2010 en Florida, Estados Unidos. Se desempeña como mediocampista ofensivo y llegó a su debut en la Liga BBVA MX con 16 años, 8 meses y 21 días, después de formarse en las fuerzas básicas de Rayados.

El juvenil cuenta con doble nacionalidad y ha tenido participación en selecciones menores de México y Estados Unidos. Con la Selección Mexicana Sub-15 ganó el campeonato de Concacaf, mientras que el combinado estadounidense lo convocó para la categoría Sub-17.

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Su aparición ante Pachuca podría abrirle nuevas oportunidades en el primer equipo, aunque Almeyda dejó claro que su desarrollo será gradual. Para Monterrey, sus minutos también pueden ser importantes en la búsqueda de puntos para la Regla de Menores durante el Apertura 2026.

