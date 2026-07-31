ÚLTIMA HORA: promesa de Rayados de Monterrey se convierte en jugador del Benfica

Mientras Rayados podría dejar ir a un jugador argentino, una de las jóvenes promesas de las fuerzas básicas del CF Monterrey también dará un paso importante en su desarrollo. El futbolista viajará a Portugal para integrarse a una de las academias más reconocidas de Europa. Pues ha trascendido que este jugador de 16 años pasará a jugar en el Benfica.

Así como Monterrey buscó a un ex Barcelona, ahora la academia del Benfica tendría en sus filas a Paxon Ruffin, una de las grandes promesas de los Rayados. El jugador nacido en 2010 en Florida pero de nacionalidad mexicana recibió una invitación para jugar en el conjunto portugués, según información del sitio Jóvenes Futbolistas.

Paxon Ruffin llegaría al Benfica

El joven jugador que también ha formado parte de las selecciones juveniles de México viajará al Benfica Campus, donde permanecerá aproximadamente dos semanas entrenando junto a las categorías inferiores del club portugués.

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Durante ese periodo, Paxon Ruffin será observado por los entrenadores de la institución, quienes evaluarán su rendimiento antes de tomar una decisión sobre una posible incorporación al Benfica.

Al margen de eso, la oportunidad representa un paso importante para Ruffin, quien es considerado una de las promesas de la cantera de Rayados de Monterrey.

Rayados sigue exportando talento

El club regiomontano ha destacado en los últimos años por el desarrollo de futbolistas jóvenes, y la invitación para Paxon Ruffin vuelve a colocar a una de sus promesas en el radar del futbol europeo.

¿Paxon Ruffin ya es jugador del Benfica?

Por ahora, Paxon Ruffin no ha sido fichado por Benfica. El futbolista únicamente recibió una invitación para entrenar y realizar una prueba con la academia portuguesa durante dos semanas.

Si consigue convencer al club con su desempeño, entonces podrían comenzar las conversaciones para una incorporación. Mientras tanto, el juvenil sigue perteneciendo a Rayados de Monterrey y afrontará esta experiencia con la intención de dar el salto al futbol europeo.

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Los números de Paxon Ruffin en Rayados de Monterrey

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Paxon Ruffin en las Fuerzas Básicas de los Rayados de Monterrey: