Construyen nuevo estadio en México: Costará 200 millones de pesos, tendrá butacas rehabilitadas y el mismo pasto que uno de los de la Liga BBVA MX

El proyecto de remodelación del Estadio Manuel "Ciclón" Echeverría, casa de los Mayos de Navojoa, se encuentra en su etapa final. Con una inversión de 200 millones de pesos por parte del Gobierno de Sonora, esta obra representa la intervención estructural más profunda que ha recibido el inmueble desde su inauguración en 1970, los trabajos iniciaron oficialmente a finales de junio de 2026.

La modernización del recinto abarca diversas áreas de infraestructura. El plan contempla la reconstrucción de la zona de graderías y los palcos, junto con la instalación de nuevas butacas. Asimismo, se integró el diseño y colocación de una nueva cubierta en las zonas principales para reemplazar la techumbre original.

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Los trabajos también incluyen la rehabilitación total de los baños públicos, la cisterna, el sistema contra incendios, la instalación eléctrica y el alumbrado.

En las zonas de prensa, se realiza la modernización de las cabinas de transmisión. A esto se suma la actualización del sistema de sonido y la pizarra electrónica, además de mejoras en las fachadas, explanadas y áreas exteriores para cumplir con los estándares de seguridad y funcionalidad vigentes.

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Durante las últimas semanas, el avance de la obra presentó contratiempos logísticos a causa de las lluvias provocadas por el huracán Polo. Esta situación retrasó los tiempos de entrega y obligó a la novena de Navojoa a cambiar la sede de algunas de sus primeras series en el arranque de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Tras los ajustes, de acuerdo a distintos informes, la reinauguración y apertura de las instalaciones están proyectadas para el próximo 30 de octubre de 2026.

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Avances a marchas forzadas. La renovación del estadio Manuel "Ciclón" Echeverría, de Navojoa. Incluye cambio total a pasto sintético, nuevas gradas, palcos renovados, baños modernos, nuevas cabinas de transmisión, sistema de sonido y pizarra electrónica. El estadio, con más de 50 años de historia, fue limpiado completamente en su concreto. — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) September 9, 2026

Pasto sintético similar a una cancha de la Liga BBVA MX

Una de las modificaciones técnicas principales en la remodelación es la sustitución del césped natural por la colocación de pasto artificial de nueva generación en el terreno de juego. Este nuevo material sintético es el mismo que se utiliza en la cancha del Estadio Caliente en Tijuana, una superficie que ya está implementada y probada dentro del circuito de la Liga BBVA MX.

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