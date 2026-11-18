Los Dallas Cowboys no esperaron más para reaccionar a uno de los capítulos más vergonzosos de su temporada. Cuatro días después de permitir 46 puntos y 584 yardas ante los San Francisco 49ers, la franquicia decidió quitarle a Christian Parker las responsabilidades de coordinar las jugadas defensivas.

La decisión se dio a conocer este miércoles y representa un movimiento importante en el cuerpo técnico encabezado por Brian Schottenheimer. Mike Pettine, asistente defensivo sénior que se incorporó al equipo hace apenas un mes, será el encargado de dirigir las jugadas defensivas a partir del próximo compromiso ante los Tennessee Titans.

Parker conservará su puesto como coordinador defensivo, aunque perderá una de las responsabilidades más importantes de su cargo. De acuerdo con información de The Associated Press, la determinación fue confirmada por dos personas cercanas a la decisión, quienes solicitaron mantener el anonimato debido a que el movimiento todavía no había sido anunciado oficialmente.

El ajuste llega después de que Jerry Jones, propietario y gerente general de Dallas, reconociera el martes que la organización analizaba modificar las funciones de Parker.

“Todo en él indicaba que sería un excelente estratega. Absolutamente todo”, comentó Jones durante una entrevista con la estación de radio 105.3 The Fan.

El directivo destacó las capacidades de comunicación del entrenador, sus relaciones con los jugadores y sus habilidades interpersonales, aunque dejó abierta la posibilidad de que necesitara tiempo para desarrollar su trabajo como responsable de las decisiones defensivas.

The #Cowboys are taking away playcalling responsibilities from DC Christian Parker and Mike Pettine will now call plays, per ESPN.



Parker remains on the staff. pic.twitter.com/m3xlpX33B2 — Ari Meirov (@MySportsUpdate) November 18, 2026

Parker, de 34 años, llegó a Dallas después de trabajar con los Philadelphia Eagles como coordinador del juego aéreo defensivo y entrenador de backs defensivos. Su nombramiento ocurrió tras el despido de Matt Eberflus, quien solamente permaneció una temporada al frente de la defensiva de los Cowboys.

Sin embargo, los resultados tampoco acompañaron al nuevo coordinador. Dallas ocupa el último lugar de la NFL en yardas permitidas, conversiones de tercera oportunidad y yardas terrestres concedidas. También aparece entre las peores defensivas en puntos recibidos.

La derrota de Cowboys contra 49ers detonó todo

La derrota ante San Francisco terminó por acelerar la decisión. Los 49ers consiguieron 584 yardas totales, la mayor cantidad permitida por Dallas en un partido disputado en casa en toda su historia. Además, conectaron tres touchdowns de larga distancia en una actuación que provocó fuertes cuestionamientos de Schottenheimer.

Después del encuentro, el entrenador calificó el desempeño colectivo como “inaceptable” y describió las fallas en las tacleadas como “atroces”.

Los Cowboys tienen récord de 4-6 y todavía conservan posibilidades matemáticas de pelear por la NFC Este. Sin embargo, antes de pensar en una remontada, necesitan resolver un problema que comienza por su propia defensiva.