Los partidos que transmitirá TV Azteca EN VIVO y GRATIS de la Jornada 11 del Apertura 2026

Regresa el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este fin de semana con los partidos que se disputarán de la Jornada 11 llegando a la etapa donde se decidirán los equipos que estará y los que no estarán en los 8 conjuntos que disputarán el título en la Liguilla.

LA NUEVA ERA | EL LEGADO DE RAFA MÁRQUEZ | CAPÍTULO 2

Dos encuentros de la Jornada 11 tendrá TV Azteca, uno en el clásico ‘Viernes Botanero’ y otro el sábado, duelos que podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis del futbol mexicano.

Tigres vs Toluca | viernes 9 de octubre | 20:50 horas

El Estadio Universitario se alista para albergar un atractivo choque este viernes 9 de octubre cuando los Tigres reciban al líder Toluca, en el arranque de la Jornada 11 del torneo Apertura 2026.

Los Diablos Rojos llegan a este compromiso en la cima de la clasificación general con 20 unidades, buscando afianzar su paso arrollador en el certamen. Por su parte, el conjunto felino urge de sumar frente a su afición para escalar posiciones y repuntar en el campeonato. Un duelo de pronóstico reservado donde la experiencia del conjunto de Vucetich choca ante el poderío del equipo de Mohamed. Un duelo de los denominados ‘Rey Midas’ del futbol mexicanos.

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FC Juárez vs Tijuana | sábado 10 de octubre | 16:50 horas horas

El Estadio Olímpico Benito Juárez se alista para albergar un duelo crucial este fin de semana cuando FC Juárez reciba a los Xolos de Tijuana.

Los Bravos llegan a este compromiso con la urgencia imperativa de hacer valer su condición de local y reencontrarse con su mejor versión futbolística para escalar posiciones en la tabla general. Por su parte, el conjunto de los Xolos buscará arrebatar puntos valiosos en la frontera para consolidar sus aspiraciones de Liguilla. Un enfrentamiento de alto voltaje donde ambos clubes saldrán a proponer desde el silbatazo inicial.

Los dos partidos tendrán un live previo en Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes. El de Tigres vs Toluca comenzará a las 20:00 horas y el de Juárez vs Tijuana a las 16:50 horas.

