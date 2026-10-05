Presidente de la Federación Portuguesa de Futbol defiende a CR7 tras malentendido con Jorge Jesus: “Es el símbolo de la identidad portuguesa”

Luego de concluir los cuatro compromisos de la selección de Portugal en la UEFA Nations League, el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), Pedro Proença, compareció ante los medios para abordar la polémica salida de Cristiano Ronaldo de la concentración y el malentendido protagonizado por el jugador y el seleccionador nacional, Jorge Jesus.

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“Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia. Ha dedicado más de dos décadas al futbol portugués y es el símbolo supremo de la identidad portuguesa”, señaló el mandamás del organismo luso.

Proença añadió que la presencia del delantero responde estrictamente a sus méritos deportivos actuales: «Su presencia con la selección nacional está más que merecida gracias a sus excepcionales habilidades deportivas, y esto es innegable. Siempre formará parte de este grupo siempre que esté en forma y listo».

La tensión entre Jose Jesus y Cristiano Ronaldo estalló en los últimos días tras diferencias en la gestión de minutos, un episodio que el máximo dirigente prefirió catalogar con diplomacia. «Lo que pasó entre él y Jorge Jesus fue simplemente un malentendido que necesita resolverse internamente», aclaró el presidente, recordando que el atacante «forma parte de la selección nacional; es nuestro ícono, y capitaneó al equipo en el primero de los cuatro partidos».

Presidente de la Federación Portuguesa de Futbol busca un acercamiento entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo

Proença puso en valor el compromiso patriótico del histórico CR7, señalando que su continuidad en el combinado de las Quinas tras el Mundial obedeció a una profunda devoción por sus colores. “Cristiano Ronaldo es un ícono portugués y un jugador excepcional. Podría haber terminado su carrera en la Copa del Mundo, pero no lo hizo por su amor a su selección nacional”, aseveró, agregando: “Puedo dar fe del vínculo que comparte con el pueblo portugués y nuestra selección nacional”.

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Por último, de cara al futuro inmediato y con la intención de pacificar el entorno de la escuadra lusa, el dirigente confirmó que se abrirá un espacio de diálogo sosegado. «Ahora que los cuatro partidos han terminado, tenemos el tiempo y la calma para sentarnos juntos y resolver el malentendido», puntualizó.

Jorge Jesus abre las puertas de la selección a Cristiano Ronaldo

Por su parte, el técnico de la selección de Portugal, Jorge Jesus, declaró este día que las puertas del conjunto luso están abiertas para ‘El Comandante’, “Para mí, todo está abierto. Cris tiene que decidir qué quiere hacer con su propia vida. Fue un malentendido y para mí es fácil resolver esta situación”.

