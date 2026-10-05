Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
SELECCIONES SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Presidente de la Federación Portuguesa de Futbol defiende a CR7 tras malentendido con Jorge Jesus: “Es el símbolo de la identidad portuguesa”

El presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), Pedro Proença, compareció ante los medios para abordar la polémica salida de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Luego de concluir los cuatro compromisos de la selección de Portugal en la UEFA Nations League, el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), Pedro Proença, compareció ante los medios para abordar la polémica salida de Cristiano Ronaldo de la concentración y el malentendido protagonizado por el jugador y el seleccionador nacional, Jorge Jesus.

🟥 ¡SE VOLVIÓ LOCO MATEO CHÁVEZ! Soltó un DERECHAZO y terminó EXPULSADO

“Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia. Ha dedicado más de dos décadas al futbol portugués y es el símbolo supremo de la identidad portuguesa”, señaló el mandamás del organismo luso.

Proença añadió que la presencia del delantero responde estrictamente a sus méritos deportivos actuales: «Su presencia con la selección nacional está más que merecida gracias a sus excepcionales habilidades deportivas, y esto es innegable. Siempre formará parte de este grupo siempre que esté en forma y listo».

La tensión entre Jose Jesus y Cristiano Ronaldo estalló en los últimos días tras diferencias en la gestión de minutos, un episodio que el máximo dirigente prefirió catalogar con diplomacia. «Lo que pasó entre él y Jorge Jesus fue simplemente un malentendido que necesita resolverse internamente», aclaró el presidente, recordando que el atacante «forma parte de la selección nacional; es nuestro ícono, y capitaneó al equipo en el primero de los cuatro partidos».

Presidente de la Federación Portuguesa de Futbol busca un acercamiento entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo

Proença puso en valor el compromiso patriótico del histórico CR7, señalando que su continuidad en el combinado de las Quinas tras el Mundial obedeció a una profunda devoción por sus colores. “Cristiano Ronaldo es un ícono portugués y un jugador excepcional. Podría haber terminado su carrera en la Copa del Mundo, pero no lo hizo por su amor a su selección nacional”, aseveró, agregando: “Puedo dar fe del vínculo que comparte con el pueblo portugués y nuestra selección nacional”.

TE PUEDE INTERESAR:

Por último, de cara al futuro inmediato y con la intención de pacificar el entorno de la escuadra lusa, el dirigente confirmó que se abrirá un espacio de diálogo sosegado. «Ahora que los cuatro partidos han terminado, tenemos el tiempo y la calma para sentarnos juntos y resolver el malentendido», puntualizó.

Jorge Jesus abre las puertas de la selección a Cristiano Ronaldo

Por su parte, el técnico de la selección de Portugal, Jorge Jesus, declaró este día que las puertas del conjunto luso están abiertas para ‘El Comandante’, “Para mí, todo está abierto. Cris tiene que decidir qué quiere hacer con su propia vida. Fue un malentendido y para mí es fácil resolver esta situación”.

Tags relacionados
Notas - Selecciones Cristiano Ronaldo Portugal

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
LA MESA PROTA FECHA NUEVA.jpeg

La Mesa Protagonista

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
6 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
6 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
6 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
7 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
7 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
7 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
8 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
8 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
8 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
9 OCT