Tiene solo 15 años, tuvo su debut y es la gran ilusión de Chivas para los próximos torneos

Chivas es uno de los principales equipos de la Liga BBVA MX que suele apostar por su cantera. Su filosofía de solamente jugar con futbolistas mexicanos o de ascendencia mexicana lo obligan a poner la mira en sus fuerzas básicas, donde por ejemplo, seis nuevos jugadores debutaron en el amistoso frente al América en Oakland. Pero esa no fue la mejor noticia.

El cuadro rojiblanco hizo historia en la Liga de Expansión MX. Resulta que Diego Ponce, lateral de apenas 15 años de edad, tuvo su debut oficial con el Tapatío, filial del Guadalajara. Su crecimiento está avanzando a pasos agigantados, ya que también viene de sumar minutos en el equipo Sub-19 y Sub-21 de Chivas, categorías muy por encima de su edad.

¿Quién es Diego Ponce, la nueva joya de Chivas?

Diego Santiago Ponce Manzano nació el 1 de diciembre de 2010 en Guadalajara, Jalisco. Es un defensor formado en la cantera rojiblanca y, con apenas 15 años, ya ha sumado experiencia en distintas categorías del club. Su siguiente cumpleaños será en diciembre, cuando cumpla 16 años.

Antes de recibir su oportunidad con el Tapatío, Ponce tuvo participación con los equipos Sub-17 y Sub-19 de Chivas. Incluso disputó como titular la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 contra Toluca con la Sub-19. Posteriormente, también debutó en la Sub-21 durante el triunfo por 1-0 sobre Juárez.

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Además, el juvenil ya cuenta con una conquista internacional en su trayectoria. Formó parte del plantel de Chivas Sub-17 que ganó la Copa Bronce de la Copa Imposible 2026, disputada en Medellín, Colombia. Los rojiblancos vencieron por 1-0 a Fortaleza en la final celebrada en el Estadio Atanasio Girardot.

¿Cómo fue su debut en Tapatío?

Ponce tuvo su primera participación con el Tapatío el sábado 3 de octubre, durante la visita a Cancún FC por la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. José Meléndez le dio ingreso al minuto 80 en lugar de Enrique Ledesma, cuando el equipo buscaba igualar el marcador en el Estadio Andrés Quintana Roo.

El lateral utilizó el dorsal 234 y disputó los minutos finales de un encuentro que terminó con derrota por 1-0 para la filial del Guadalajara. De esta manera, tuvo su estreno con 15 años, 10 meses y 2 días de edad.

Su oportunidad llegó en una convocatoria marcada por ocho ausencias. Cinco futbolistas fueron llamados por Gabriel Milito para enfrentar al América en Oakland, mientras que otros tres se incorporaron a la Selección Mexicana Sub-23. En ese contexto, Ponce recibió su primer llamado al Tapatío junto con Jorge Lewis e Isaac Martínez.