Cristiano Ronaldo gana 300 millones de dólares en 2026 y duplica las ganancias de Messi en la lista de los de los futbolistas mejores pagados

La vigencia de Cristiano Ronaldo trasciende el paso del tiempo tanto dentro como fuera de la cancha. A sus 41 años, el astro portugués del Al-Nassr encabeza por cuarta temporada consecutiva la prestigiosa lista de Forbes como el futbolista mejor pagado del mundo, registrando unos ingresos estratosféricos de 300 millones de dólares.

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El desglose del comandante lusitano confirma su supremacía absoluta: 250 millones de dólares corresponden a su salario e incentivos deportivos en el campo de juego, mientras que 50 millones de dólares provienen de sus acuerdos comerciales fuera del terreno.

La diferencia con el segundo lugar es abismal, superándolo por más de la mitad. Ese peldaño pertenece a su histórico rival, Lionel Messi, quien acumula 145 millones de dólares totales. No obstante, el astro argentino invierte la ecuación al generar más dinero por patrocinios y negocios extradeportivos (75 millones) que por su sueldo deportivo en la MLS (70 millones).

El Top 10 de los jugadores mejor pagados en 2026

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): $300 MDD ($250m campo / $50m fuera) Lionel Messi (Inter Miami): $145 MDD ($70m campo / $75m fuera) Kylian Mbappé (Real Madrid): $100 MDD Erling Haaland (Manchester City): $85 MDD Vinicius Jr. (Real Madrid): $76 MDD Lamine Yamal (FC Barcelona): $55 MDD Sadio Mané (Al-Nassr): $54 MDD Jude Bellingham (Real Madrid): $45 MDD Harry Kane (Bayern Munich): $42 MDD Mohamed Salah (Trabzonspor): $40 MDD

Las métricas de los ingresos fuera de la cancha de Forbes abarcan patrocinios, licencias, eventos y participaciones empresariales. Además, en figuras como Cristiano Ronaldo y Messi, se contempla cómo los patrocinadores de la liga y el club subvencionan sus cuantiosos contratos de cancha.

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