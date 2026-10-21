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Cristiano Ronaldo podría ser la solución a la crisis financiera del Al-Nassr

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo sufre un duro momento económica y el propio portugués podría ayudar

Cristiano Ronaldo podría ser la solución a la crisis financiera del Al-Nassr
|Foto: IG @cristiano.

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras que Cristiano Ronaldo ha tenido críticas de Erik ten Hag, el panorama fuera de la cancha también presenta desafíos para el portugués. El Al-Nassr atraviesa una delicada situación económica, con una deuda millonaria que obliga a la directiva a llevar un plan de acción para garantizar la estabilidad financiera.

Así como fanáticos buscan juguetes de Cristiano Ronaldo, el futuro del delantero también podría estar ligado a una faceta diferente de su carrera. Según los reportes citados por la prensa, el astro portugués aparece entre las posibilidades para participar en la estructura del club, pudiendo incluso adquirir parte de la propiedad.

Cristiano Ronaldo Al-Nassr
|Al-Nassr

¿Qué pasa con el Al-Nassr? Deudas millonarias

De acuerdo con información publicada por GOAL, el Al-Nassr acumula una deuda de 800 millones de riyales saudíes (casi 200 millones de euros). El periodista Walid Al-Faraj señaló que los problemas económicos estarían relacionados con decisiones financieras equivocadas de la temporada anterior.

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Ante este escenario, una de las alternativas que se analiza es la posible venta del 70% del club a una empresa vinculada con RedBird Capital, fondo de inversión que también controla al AC Milan.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr
Cristiano Ronaldo aún puede asistir al Mundial de Clubes 2025, a comparación del Al Nassr|AlNassr Saudi Club

La operación podría alcanzar los 1.000 millones de riyales (237 millones de euros), una cantidad que permitiría cubrir las obligaciones económicas de la institución. Sin embargo, las negociaciones se encuentran en una etapa inicial y todavía no existe un acuerdo definitivo.

Otra opción mencionada en los reportes contempla la participación del empresario Mohammed Al-Khuraiji junto con otros inversores para aportar capital al equipo saudí.

Cristiano Ronaldo
|REUTERS

Cristiano Ronaldo podría ayudar al Al-Nassr a superar la crisis económica

Entre las alternativas que han generado mayor atención aparece Cristiano Ronaldo. El delantero portugués podría pasar de su función como futbolista a involucrarse en las negociaciones para obtener una participación en la propiedad del Al-Nassr.

Aunque por ahora no se ha confirmado un acuerdo ni se conocen detalles concretos sobre el porcentaje que podría adquirir, cada vez es más fuerte el rumor de que CR7 podría llevar a cabo la operación.

La deuda de 800 millones de riyales obliga a la institución a buscar soluciones para sanear sus cuentas. Una eventual participación de Ronaldo podrían formar parte de ese proceso, siempre que las negociaciones avancen. Por el momento, el futuro financiero del Al-Nassr continúa abierto.

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