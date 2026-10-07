Este es el maquiavélico plan que Cruz Azul tiene para fichar a César Montes

Cruz Azul tiene en mente hacer del próximo mercado de fichajes uno de los más importantes en la historia reciente del club y, para ello, uno de los objetivos principales de la directiva es traer de vuelta a César, el Cachorro Montes, luego de su paso por Europa.

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Y es que, después del paso que ha tenido por el viejo continente, al defensor mexicano no le desagradaría retornar a la Liga BBVA MX para el siguiente año. Por tal motivo, Cruz Azul tiene en mente un plan para hacer que el fichaje del Cachorro sea una completa realidad.

¿Cuál es el plan de Cruz Azul para concretar el fichaje de César Montes?

Un punto a tener en cuenta es que Cruz Azul cuenta con más de cinco defensores en la plantilla actual destacando a su hermano Alán, por lo que, de concretar el fichaje de César, seguramente el conjunto celeste tendría que deshacerse de uno de estos para asegurar su cupo.

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Dicho lo anterior, el periodista Carlos Córdova aseguró que el plan de Cruz Azul es convencer al Lokomotiv de Moscú a aceptar una cuota menor al doble dígito; es decir, menos de 10 millones de dólares, considerando que Montes está por llegar a los 30 años de edad.

Cabe mencionar que, en el pasado, Cruz Azul ha buscado el fichaje de César Montes para apuntalar su zona defensiva sin obtener el éxito deseado, situación que podría cambiar de cara a la próxima campaña si es que finalmente el equipo rusa acepta la oferta de la institución cementera.

¿Cuáles son los números de César Montes en el Lokomotiv?

Fue en septiembre del 2024 cuando César Montes llegó al Lokomotiv de Moscú luego de su paso por el Almería, por lo que recientemente cumplió dos años en la institución rusa. En este tiempo, el Cachorro ha logrado registrar seis anotaciones y dos pases a gol en 53 juegos disputados.