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Cruz Azul se decidiría entre Toro Fernández y Nico Ibáñez para despedirlo y traer a este delantero

Cruz Azul tiene claro que debe dejar a uno de sus delanteros para fichar a un atacante de más importancia de cara al siguiente torneo en México.

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|Instagram: Toro Fernández

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Cruz Azul continúa con su preparación de cara a la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, misma en donde se medirá a los Pumas de la UNAM para recordar lo que fue la gran final de la temporada pasada en la que vencieron a su rival en la cancha del Olímpico Universitario.

cruz azul

Sin embargo, la directiva de Cruz Azul ya comienza a analizar lo que será el siguiente mercado de transferencias en la Liga BBVA MX a través de las altas y bajas que tendrá el club, sobre todo, en el apartado delantero y la posibilidad de despedir a algunos de sus futbolistas.

¿Qué bajas tendría Cruz Azul en la zona delantera?

Carlos Córdova, reportero que sigue a Cruz Azul, aseguró que la idea principal de la directiva es fichar a un centro delantero para la siguiente temporada. Esta situación haría que en La Noria se decanten por dejar ir a un futbolista en ataque, siendo este Gabriel Fernández o Nicolás Ibáñez.

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Cabe mencionar que el Toro culmina contrato con Cruz Azul al término del torneo, y pese a sus deseos de renovar con la institución la situación no ha terminado por concretarse, entre otras cosas, por la forma en cómo su representante ha llevado a cabo las negociaciones con el club capitalino.

El otro jugador que podría salir de Cruz Azul es Nicolás Ibáñez, quien llegó a La Máquina hace apenas unos meses pero que, sin embargo, no ha tenido los números que se esperaban de él, por lo que si se arregla el contrato con el uruguayo muy probablemente él sería el sacrificado.

¿Qué jugadores suenan para llegar a Cruz Azul el siguiente torneo?

Distintos medios aseguraron que Cruz Azul mantenía charlas con Julián Carranza, elemento del Necaxa, en una información que finalmente se desechó. Hasta el momento no hay un nombre firme sobre la mesa cementera, aunque otro jugador que sí podría llegar para el 2027 es el defensor mexicano César Montes.

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