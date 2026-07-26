FIFA elige a Gilberto Mora para acompañar a Lamine Yamal rumbo al Mundial 2030
El seleccionado mexicano está entre el Top-10 de los futbolistas que apuntan a ser los cracks en la próxima justa veraniega
Gilberto Mora sigue dando de qué hablar, pese a que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya terminó. Lo anterior, ya que la FIFA lo eligió para acompañar a Lamine Yamal rumbo a la justa veraniega de 2030, la cual se jugará en Portugal, España y Marruecos, así como con participaciones especiales de Argentina, Uruguay y Paraguay. Pero solo uno de estos países apunta para albergar la Gran Final en un estadio mítico.
La FIFA dio a conocer a los 10 futbolistas que apuntan para ser cracks en la próxima justa veraniega y dentro de este top está el jugador de Xolos, que ya se estrenó en el Apertura 2026 con un gol de penal con el que su equipo se llevó los 3 puntos sobre León.
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Los 10 jugadores que comparten lista con Gilberto Mora
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