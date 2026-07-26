FIFA elige a Gilberto Mora para acompañar a Lamine Yamal rumbo al Mundial 2030

Gilberto Mora sigue dando de qué hablar, pese a que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya terminó. Lo anterior, ya que la FIFA lo eligió para acompañar a Lamine Yamal rumbo a la justa veraniega de 2030, la cual se jugará en Portugal, España y Marruecos, así como con participaciones especiales de Argentina, Uruguay y Paraguay. Pero solo uno de estos países apunta para albergar la Gran Final en un estadio mítico.

La FIFA dio a conocer a los 10 futbolistas que apuntan para ser cracks en la próxima justa veraniega y dentro de este top está el jugador de Xolos, que ya se estrenó en el Apertura 2026 con un gol de penal con el que su equipo se llevó los 3 puntos sobre León.

La FIFA dio a conocer a los 10 futbolistas que apuntan para ser cracks en la próxima justa veraniega y dentro de este top está el jugador de Xolos.|@fifaworldcup_es

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Los 10 jugadores que comparten lista con Gilberto Mora

Yan Diomandé es uno de los delanteros africanos más destacados de su generación Désiré Doué ya demostró en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el impacto que puede tener al máximo nivel Estêvão es una de las grandes promesas de la próxima generación de Brasil Arda Güler ya dejó entrever su enorme potencial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Gilberto Mora fue el jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, además, fue titular en instancias de eliminación directa Nico O'Reilly fue uno de los jóvenes más destacados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Nico Paz es uno de los jugadores que podría sustituir a Lionel Messi Jonas Urbig apunta a ser el portero titular de Alemania para la justa de 2030 Luka Vušković tiene todo para convertirse en la próxima gran figura defensiva de Croacia tras el retiro de Modric Lamine Yamal formó parte de la plantilla de España que conquistó la Copa Mundial de la FIFA 2026™.