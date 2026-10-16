Dónde y en qué estadio se juega el Atlante vs Pumas de la Jornada 12 del Apertura 2026

El partido entre Atlante y Pumas forma parte de la actividad de la jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro se disputará en la Ciudad de México, con Atlante como local, y será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes.

¿A qué hora y en qué estadio se juega Atlante vs Pumas?

El partido entre los Potros y la UNAM se disputará en el Estadio Banorte (antes Azteca) y se jugará este viernes 16 de octubre en punto de las 9 de la noche (hora centro de México). Ambos clubes vienen ávidos de victoria, pues en la jornada anterior no ganaron.

El partido entre los Potros y la UNAM se disputará en el Estadio Banorte y se jugará este viernes 16 de octubre en punto de las 9 de la noche.|IA

La jornada 12 tendrá otros dos encuentros durante el viernes: Necaxa recibirá al Atlas a las 7 de la tarde en el Estadio Victoria, mientras que Tijuana enfrentará al Puebla a las 9 de la noche en el Estadio Caliente.

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¿Dónde ver el Pumas vs Atlante?

Los aficionados podrán seguir el partido por la señal de Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes, que incluyen su sitio web y su aplicación oficial. El partido forma parte de la programación del Viernes Botanero y tendrá como narrador a Christian Martinoli, así como a Luis García y Zague en el análisis y a Álvaro López Sordo en cancha.

¿Cómo llegan Atlante y Pumas?

Atlante llega a este duelo con una derrota de 2-0 ante Querétaro en la Jornada 11, mientras que Pumas empató 3-3 frente a Cruz Azul. Los Potros de Hierro se ubican en el puesto 16 con 11 puntos. Por su parte, el conjunto universitario ocupa el lugar 12 con 13 unidades.