Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Dónde y en qué estadio se juega el Atlante vs Pumas de la Jornada 12 del Apertura 2026

El encuentro se disputará este viernes y será transmitido por Azteca 7 y el portal de Azteca Deportes

Dónde y en qué estadio se juega el Atlante vs Pumas de la Jornada 12 del Apertura 2026
Dónde y en qué estadio se juega el Atlante vs Pumas de la Jornada 12 del Apertura 2026|IA

Escrito por: José Alejandro

El partido entre Atlante y Pumas forma parte de la actividad de la jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro se disputará en la Ciudad de México, con Atlante como local, y será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes.

¿A qué hora y en qué estadio se juega Atlante vs Pumas?

El partido entre los Potros y la UNAM se disputará en el Estadio Banorte (antes Azteca) y se jugará este viernes 16 de octubre en punto de las 9 de la noche (hora centro de México). Ambos clubes vienen ávidos de victoria, pues en la jornada anterior no ganaron.

Atlante Pumas
El partido entre los Potros y la UNAM se disputará en el Estadio Banorte y se jugará este viernes 16 de octubre en punto de las 9 de la noche.|IA

La jornada 12 tendrá otros dos encuentros durante el viernes: Necaxa recibirá al Atlas a las 7 de la tarde en el Estadio Victoria, mientras que Tijuana enfrentará al Puebla a las 9 de la noche en el Estadio Caliente.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Dónde ver el Pumas vs Atlante?

Los aficionados podrán seguir el partido por la señal de Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes, que incluyen su sitio web y su aplicación oficial. El partido forma parte de la programación del Viernes Botanero y tendrá como narrador a Christian Martinoli, así como a Luis García y Zague en el análisis y a Álvaro López Sordo en cancha.

¿Cómo llegan Atlante y Pumas?

Atlante llega a este duelo con una derrota de 2-0 ante Querétaro en la Jornada 11, mientras que Pumas empató 3-3 frente a Cruz Azul. Los Potros de Hierro se ubican en el puesto 16 con 11 puntos. Por su parte, el conjunto universitario ocupa el lugar 12 con 13 unidades.

Tags relacionados
Lo Más Destacado de la Liga MX | Notas Pumas Atlante

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

2:55 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
ATLANTE VS PUMAS LIVE PREVIO.png

LIVE PREVIO Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

7:55 p. m.
ATLANTE VS PUMA.png

Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

8:48 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MINEIRO VS CORITIBA FECHA.png

Brasileirao| ⁠Mineiro vs Coritiba

3:55 p. m.
17 OCT
São Paulo vs Vasco da Gama FECHA.png

Brasileirao| ⁠São Paulo vs Vasco da Gama

6:01 p. m.
17 OCT
BORREGOS CEM VS LINCES UVM FECHA.png

ONEFA|Borregos CEM vs Linces UVM

7:55 p. m.
17 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs Rubén Lezama

11:01 p. m.
17 OCT
Fluminense vs Santos FECHA.png

Brasileirao| ⁠⁠Fluminense vs Santos

12:55 p. m.
18 OCT
Bahía vs Flamengo FECHA.png

Brasileirao| ⁠Bahía vs Flamengo

3:25 p. m.
18 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:55 p. m.
19 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
19 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
19 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
19 OCT