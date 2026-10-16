Chivas vs Tigres: esta es la importancia del partido para los universitarios y la mala racha del Guadalajara

Chivas y Tigres serán protagonistas de uno de los partidos más atractivos de la Jornada 12 del Apertura 2026. El cuadro rojiblanco recibirá a los universitarios en el Estadio Akron, un encuentro que será de vital importancia para ambos equipos. Los dirigidos por Gabriel Milito buscarán cortar una racha negativa, mientras que los Felinos intentarán meterse dentro del Top 8 de la tabla general.

Chivas quiere cortar su racha sin triunfos en el Apertura 2026

El Guadalajara llega con más dudas al choque contra Tigres. Resulta que acumulan tres partidos consecutivos sin conocer la victoria: empató en el Clásico Nacional contra el América y en el Clásico Tapatío frente a Atlas, además de sumar una derrota inesperada ante Querétaro en el Estadio Akron.

De esta manera, Chivas buscará cortar con la mala racha y buscará un triunfo ante Tigres para regresar a los primeros puestos de la tabla del Apertura 2026. Sin embargo, Milito y su cuerpo técnico saben que no será sencillo obtener un resultado positivo. Esto se debe al buen estado de forma que ha encontrado el cuadro universitario en las últimas semanas.

Tigres busca remontar su mal inicio en el Apertura 2026

Hasta la Jornada 9, Tigres apenas había conseguido un triunfo en la Liga BBVA MX. Su balance era de una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas, muy lejos de los puestos que clasifican de forma directa a la Liguilla. Sin embargo, Víctor Manuel Vucetich logró hilar un par de buenos resultados y la clasificación a la Fiesta Grande no está para nada lejos.

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Los universitarios arrastran una racha de dos triunfos consecutivos: 1-0 ante Puebla y 3-2 ante Toluca, ambos partidos disputados en el Estadio Universitario. Estos seis puntos acumulados en las últimas dos jornadas le permitió establecerse en el puesto 13 de la tabla general con 13 puntos, a solo dos de Tijuana, el último clasificado a la Liguilla de forma momentánea con 15.

El historial reciente está a favor de Tigres

Tigres ha sido uno de los rivales más complicados para Chivas en los últimos años. En sus 10 enfrentamientos más recientes en la Liga BBVA MX, los universitarios acumulan cinco victorias, cuatro empates y solamente una derrota. Un balance que refleja lo difícil que ha sido para el Guadalajara imponerse ante los Felinos.

Sin embargo, el último antecedente terminó con una alegría para el Rebaño. En la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, Chivas ganó 2-0 en el Estadio Akron con un doblete de Santiago Sandoval. Ese resultado le permitió igualar 3-3 el marcador global y avanzar a Semifinales gracias a su mejor posición en la tabla general.

De esta manera, el equipo de Gabriel Milito buscará repetir aquel triunfo para cortar su racha sin victorias en el Apertura 2026. Del otro lado, Tigres intentará aprovechar su dominio reciente en estos enfrentamientos para seguir acercándose a los puestos de clasificación.