Cruz Azul troleó a Pumas; esto dijo el club tras la final obtenida en CU

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los partidos más interesantes del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX cuando la Máquina de Cruz Azul regrese a la cancha del Olímpico Universitario, misma en donde se coronó hace unas semanas, para medirse a Pumas.

cruz azul

Este juego, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026, genera un nivel de expectativa interesante por el último encuentro entre ambas instituciones. Además, fue Cruz Azul quien no tuvo reparo en trolear a Pumas a unos días para que se lleve a cabo dicho compromiso.

¿Cómo troleó Cruz Azul a Pumas a días para el juego en CU?

Fue durante el jueves pasado que las redes sociales del conjunto celeste publicaron el calendario de partidos que tendrán a lo largo de octubre del 2026. Esta situación se ha vuelto una tradición que se ha repetido a lo largo de los últimos meses; sin embargo, en esta ocasión la historia fue distinta.

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Estos son nuestro encuentros en el mes de octubre. 💙📆 https://t.co/PbmMSTn2ZP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 1, 2026

Lo curioso ocurrió precisamente con el juego que se llevará a cabo este domingo en la capital del país, pues fue precisamente ahí en donde Cruz Azul aseguró que el juego sería de “local” para ellos cuando en realidad el partido se realizará en el Estadio Olímpicos Universitario.

Por supuesto que esta situación no pasó desapercibida por la comunidad celeste ni por la afición de Pumas, mismas que se enfrascaron en una serie de comentarios considerando la rivalidad que existe entre ambos equipos, la cual ha crecido de manera importante en la última década.

¿Quién ganó los últimos dos títulos en el Olímpicos Universitario?

Parte de las razones por las cuales Cruz Azul lanzó este troleo deriva del hecho de que los últimos dos títulos obtenidos en el Olímpicos Universitario se dieron precisamente por obra de los cementeros. El primero fue la Concachampions del 2025, mientras que el segundo fue el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.