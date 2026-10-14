Cruz Azul prepara tres regresos ante Juárez y Joel Huiqui podría sorprender con su alineación

Cruz Azul podría recuperar a José Paradela, Rodolfo Rotondi y Amaury García para enfrentar a FC Juárez el próximo sábado 17 de octubre, en la Jornada 12 del Apertura 2026. Los tres futbolistas apuntan a estar disponibles después de superar sus respectivos problemas físicos, una noticia que permitiría a Joel Huiqui modificar su alineación tras el empate 3-3 contra Pumas.

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De acuerdo con fuentes cercanas a Azteca Deportes, el cuerpo técnico contempla movimientos importantes para el encuentro en el Estadio Banorte, incluso con la posibilidad de dejar fuera del once inicial a jugadores que parecían tener su lugar asegurado.

La recuperación de estos futbolistas llega en un momento importante. Cruz Azul ha mostrado dificultades para mantener el orden defensivo y necesita recuperar puntos antes de la recta final del campeonato.

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¿Cómo llegan Paradela, Rotondi y Amaury García al partido contra Juárez?

José Paradela evoluciona favorablemente de sus molestias físicas y podría reincorporarse a la actividad. Su presencia representaría una alternativa para recuperar creatividad y circulación de balón en el mediocampo.

Rodolfo Rotondi también está cerca de regresar después de una prolongada ausencia provocada por una fascitis plantar en el pie derecho. El argentino explicó recientemente que ya puede entrenar sin dolor y señaló el encuentro contra Juárez como una posible fecha para volver a sumar minutos.

Por su parte, Amaury García estaría en condiciones de recuperar un lugar entre los titulares. Según el reporte, el futbolista ya se encontraba físicamente recuperado para el encuentro contra Pumas.

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¿Qué jugadores podrían perder la titularidad con los regresos en Cruz Azul?

La principal incógnita está en las decisiones de Huiqui. La posibilidad de utilizar nuevamente a Amaury García abre alternativas tanto en la defensa como en la contención.

Ayer en Azteca Deportes, señalamos que hay algunos futbolistas que están bajo la lupa por su accionar en los últimos partidos, entre ellos Jesus Orozco Chiquete, Willer Ditta, e incluso Jeremy Márquez, aunque eso no significa que alguno tenga confirmada su salida de la alineación.

La recuperación de Paradela y Rotondi también aumentaría la competencia por los puestos del mediocampo y las bandas.

Huiqui deberá decidir si apuesta por cambios inmediatos o administra los minutos de quienes vienen de lesiones. En el caso de Rotondi, el propio jugador reconoció que su recuperación fue más larga de lo habitual, por lo que su disponibilidad no garantiza que dispute los 90 minutos.