La primera decisión de Joel Huiqui en Cruz Azul en medio de los rumores

Joel Huiqui lanzó un mensaje contundente al vestidor de Cruz Azul después del empate 3-3 ante Pumas. El estratega advirtió que ningún futbolista tiene garantizada la titularidad, por lo que cada uno deberá ganarse su lugar en los próximos encuentros. La declaración llegó en medio de los rumores sobre la presión que enfrenta el cuerpo técnico por los resultados recientes.

Los cambios de Joel Huiqui en Cruz Azul

La primera medida anunciada por Huiqui consiste en aumentar la competencia. Después del encuentro en Ciudad Universitaria, el entrenador afirmó que nadie es indispensable y que cada jugador tendrá que demostrar su rendimiento para conservar un lugar en la alineación, por lo que hay 4 de ellos bajo la lupa.

La primera medida anunciada por Huiqui consiste en aumentar la competencia.|Club de Futbol Cruz Azul

El técnico también destacó la actuación de los futbolistas que ingresaron desde la banca, quienes aportaron una respuesta ofensiva durante el rescate del empate contra Pumas.

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La advertencia llegó después de un partido en el que la Máquina mostró dos caras. Pumas tomó una ventaja de dos goles durante el primer tiempo y amplió la diferencia en la segunda mitad, mientras que Cruz Azul reaccionó hasta rescatar el 3-3. Andrés Montaño y Christian Ebere marcaron para darle el empate a los suyos.

Los rumores sobre Joel Huiqui

Las dudas sobre la continuidad del entrenador surgen después de varios resultados negativos. En septiembre, Cruz Azul perdió ante Inter Miami en la Campeones Cup y cayó por 1-0 frente a Monterrey; posteriormente empató 3-3 con Toluca y con Pumas. Estos resultados alimentaron las versiones sobre la situación del cuerpo técnico, aunque la directiva confirmó la continuidad de Huiqui el 8 de julio de 2026, después de que el equipo conquistara el Clausura 2026.