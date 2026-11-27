La serie de Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Cruz Azul y Club León llega a su episodio definitivo con una tendencia casi irreversible. Este domingo 29 de noviembre, a las 21:00 horas del centro de México, La Máquina recibirá a La Fiera en el Estadio Banorte para completar los últimos noventa minutos de la eliminatoria.

Con una ventaja global de 4-0 construida en el compromiso inicial, distintos algoritmos estadísticos y modelos de inteligencia artificial ya analizaron las probabilidades reales de ambos conjuntos de cara a la revancha.

Esto dice la IA sobre el duelo de semifinales entre Cruz Azul y León

Las herramientas predictivas y simulaciones deportivas coinciden en que el cuadro cementero tiene prácticamente sellado su boleto a la siguiente ronda. Si antes del arranque de la llave los algoritmos ya le otorgaban cerca de un 70 % de probabilidades de clasificar, tras la contundente exhibición en Guanajuato esa cifra supera ampliamente el 99 %.

¿Qué jugadores quieren revancha con Cruz Azul? 3 futbolistas de Cruz Azul que buscan REVANCHA en la Liguilla del AP2026 por estas razones (X: Cruz Azul)

El sustento estadístico nace de la autoridad mostrada en el partido de ida el pasado jueves 26 de noviembre en el Estadio León. Allí, el conjunto capitalino se impuso por 4-0 como visitante gracias a un doblete de José Paradela y las anotaciones de Nicolás Ibáñez y Gabriel “Toro” Fernández.

León espera un milagro, mientras Cruz Azul ya tiene un paso en semis

El panorama reglamentario refuerza todavía más la comodidad del equipo dirigido por Joel Huiqui. Al haber finalizado como sublíder de la fase regular con 32 puntos frente al séptimo lugar esmeralda (26 unidades), Cruz Azul cuenta con el criterio de desempate deportivo y clasificará ganando, empatando o incluso perdiendo hasta por cuatro goles de diferencia en casa.

Por su parte, León necesita una gesta sin precedentes en la capital mexicana: está obligado a ganar por cinco goles o más para dar vuelta la serie. Además, los antecedentes inmediatos tampoco respaldan una reacción visitante, ya que La Máquina también dominó el cruce de la Jornada 15 del presente torneo al imponerse por 2-1.