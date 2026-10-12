Cruz Azul enfrenta un problema inesperado ante Pumas: tres jugadores son baja de última hora

Cruz Azul se prepara para uno de sus compromisos más importantes del Apertura 2026, pero las noticias previas al enfrentamiento contra Pumas no son del todo alentadoras. Joel Huiqui podría tener que modificar sus planes debido a la situación de tres futbolistas que han generado incertidumbre en las horas anteriores al encuentro.

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José Paradela, Rodolfo Rotondi y Ralph Orquín fueron señalados como posibles ausencias para el compromiso de este domingo 11 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario, de acuerdo con información publicada por Vamos Cruz Azul.

La situación representa un desafío para el cuerpo técnico cementero, especialmente por la importancia que han tenido algunos de estos elementos en el funcionamiento del equipo durante el torneo.

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¿Por qué podrían perderse el partido José Paradela y Rodolfo Rotondi?

El caso de Paradela está relacionado con el golpe que recibió durante el encuentro amistoso frente al LA Galaxy, disputado durante la pausa por la Fecha FIFA.

Aunque inicialmente se descartó una lesión de gravedad, el cuerpo técnico habría considerado conveniente evitar riesgos innecesarios con el futbolista argentino, quien se ha convertido en una pieza importante del mediocampo celeste.

Por su parte, Rotondi continúa lidiando con molestias provocadas por una fascitis plantar. El argentino ha reconocido anteriormente las dificultades de competir mientras enfrenta este problema físico, que puede afectar su continuidad en los entrenamientos y partidos.

La situación de Ralph Orquín es distinta, ya que el reporte sobre su posible ausencia no precisa una lesión ni explica los motivos de su situación.

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¿Cómo podría afectar a Cruz Azul ante Pumas?

Para Huiqui, la principal preocupación estaría en encontrar alternativas que permitan mantener el equilibrio del equipo, particularmente en la generación de oportunidades ofensivas y las transiciones.

Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez y Luka Romero aparecen entre los futbolistas que podrían asumir mayores responsabilidades en la construcción del juego si se confirma la ausencia de Paradela.

El partido también representa una oportunidad para que La Máquina mantenga su protagonismo en la Liga MX después de la pausa internacional.

Sin embargo, será la convocatoria y la alineación definitiva la que permita conocer la disponibilidad real de los tres jugadores.