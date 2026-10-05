¡Al fin! El partido con el que regresará la actividad del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras la Fecha FIFA

La pausa está por terminar. Después de un fin de semana sin partidos oficiales del Apertura 2026, la Liga BBVA MX volverá a escena este viernes 9 de octubre con una Jornada 11 que abrirá la recta final de la fase regular.

Te puede interesar: César Ramos: de árbitro de Liga MX tres veces mundialista a pitar en el Clásico de la Talacha que terminó en bronca

El encargado de poner nuevamente a rodar el balón será el Puebla vs León, programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc.

Un partido que puede parecer discreto dentro de una jornada cargada de enfrentamientos importantes, pero que tiene mucho en juego. Puebla llega con 14 puntos y se encuentra metido de lleno en la batalla por los puestos de clasificación, mientras León aparece arriba con 17 unidades.

Estados Unidos vs México | Resumen y Goles | Highlights | AMISTOSO | SEPTIEMBRE 2026

Puebla vs León abrirá la Jornada 11

La actividad no terminará ahí el viernes. Dos horas después llegará uno de los encuentros más atractivos del fin de semana: Tigres recibirá al líder Toluca a las 21:00 horas en el Estadio Universitario, partido que podrás ver completamente en vivo por Azteca 7, y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

Además de eso, la Jornada 11 tendrá varios partidos capaces de sacudir la tabla.

El sábado aparecerá el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, además del América vs Monterrey. Para el domingo quedará otro choque de enorme atractivo: Pumas vs Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

Te puede interesar: Estos son los jugadores más caros de los 4 grandes de la Liga BBVA MX; ¿quién es el más costoso?

Así regresa la pelea por la cima del Apertura 2026

El torneo quedó detenido con una lucha cerradísima en los primeros puestos. Toluca y América tienen 20 puntos, aunque las Águilas han disputado un partido menos. Chivas aparece inmediatamente detrás con 18, mientras Querétaro, León y Atlas se mantienen muy cerca con 17.

Cruz Azul tampoco está lejos. La Máquina suma 16 unidades después del espectacular 3-3 frente a Toluca registrado en la Jornada 10.

La última fecha antes de la pausa dejó 35 goles en nueve encuentros, la mayor cifra registrada hasta ahora en una jornada del Apertura 2026.

Ahora comienza la parte en la que cada punto pesa mucho más. La Jornada 11 se disputará del 9 al 11 de octubre, y después únicamente quedarán seis fechas para definir a los equipos que continuarán peleando por el título.