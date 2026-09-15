¿Cuántas calorías quemas haciendo 30 MINUTOS de ejercicio al día?

En los últimos meses el mundo del cuidado personal ha tenido un auge significativo, sobre todo, en las nuevas generaciones, las cuales consideran que una salud física estable puede generar dividendos en el aspecto emocional. Por tal motivo, muchos han comenzado a medir con exactitud las calorías que consumen.

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El consumo desmedido de calorías puede generar problemas importantes en el cuidado de peso, pues cuando se consumen más de las que se queman los niveles de grasa en el cuerpo pueden crecer. Ante ello, resulta importante que conozcas cuántas calorías puedes quemar al día si haces 30 minutos de ejercicio.

¿Cuántas calorías se queman con 30 minutos de ejercicio al día?

Lo primero a tener en cuenta es que el consumo de calorías depende en demasía del tipo de ejercicio que se realice en el día, por lo que primero debes conocer este punto antes de iniciar con una rutina que haga que la quema de estas sea más benéfica para tu cuerpo.

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1.COME CARNE ROJA PARA FORZAR LA QUEMA DE CALORÍAS pic.twitter.com/4tUrD8I7JN — Codigo Mental (@CodigoMental777) September 11, 2026

Considera, además, que para bajar de peso no solo se necesita una rutina de ejercicios, pues esta debe estar acompañada de una buena dieta alimenticia establecida por tu nutriólogo de cabecera, mismo que te ayudará a ofrecerte los alimentos necesarios para ello.

Dicho lo anterior, mientras la caminata energética produce entre 130 y 160 calorías quemadas cada 30 minutos, correr a un ritmo moderado aumenta estas a 240 y 355 calorías. El entrenamiento de fuerza puede quemar un máximo de 250, mientras que el ciclismo moderado permite la quema máxima de hasta 300 calorías.

¿Cuántas calorías quemas haciendo saltos de cuerda?

Además de ser uno de los ejercicios más divertidos, también se trata de un movimiento por demás eficaz para quienes desean bajar de peso. Y es que, de acuerdo con expertos, saltar la cuerda durante un lapso de media hora puede quemar alrededor de 415 calorías.