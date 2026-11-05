¿Cuánto costó Christian Ebere? Joel Huiqui no lo toma en cuenta y todo apunta a una salida

En medio de los cambios naturales que se dan en un nuevo proceso, la figura del nigeriano fue completamente borrada. Aunque algunos indican que aporta bastante cuando está en el campo, Joel Huiqi no le da minutos. En ese sentido, en medio de la última parte del semestre, Christian Ebere apunta a salir del equipo. Esto se sabe alrededor de La Máquina de Cruz Azul y su defensa del título.

¿Christian Ebere saldrá de Cruz Azul al finalizar el torneo?

El fichaje del futbolista africano de 28 años causó confusión en muchos, aunque la realidad es que los últimos mercados de fichajes la directiva de Cruz Azul ha sufrido en las negociaciones con Gabriel Fernández. Ante eso, el ex Plaza Colonia podría buscar un nuevo reto en su carrera, pues en el presente semestre no ha completado ningún partido.

Incluso desde el mercado de verano se indicó que podría salir, justo porque el equipo requería la plaza de extranjero para traer un refuerzo en la misma zona. Pero ante la falta de acuerdos, no se logró el éxodo de Christian Ebere, situación que ha generado tensión en el ambiente interno. Aunque en lo público, el jugador no ha generado polémica con declaraciones o situaciones extra cancha.

¿Cuánto costó Christian Ebere y en cuánto lo podrían vender?

En ese sentido, el equipo firmó a Christian Ebere por dos años y medio, buscando una solución barata para los problemas en la delantera que se concretaron en los últimos mercados de fichaje. El ariete nacido en Abuya costó 1.8 millones de dólares y buscarían venderlo por una cifra similar. Aunque algunos argumentarían que su precio se devaluó, el futbolista venía de temporadas bajas en Uruguay. Por ello, su misma estadía en Cruz Azul significaría una mejora en su carrera.

En tema de números, el nigeriano tiene buenas cifras, pues cuenta con 7 goles y una asistencia en 33 partidos, sin ser un hombre con muchos minutos. Es por eso que no sería extraño ver que algún club de media o tabla de la Liga BBVA MX baja lo busque en venta definitiva o préstamo. Será cuestión de esperar lo que los celestes decidan con su plantilla en el futuro inmediato.