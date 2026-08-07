Christian Ebere y la historia con su madre que pocos conocen: “A los 10 años”

Mientras Cruz Azul se centra en el calendario de la Leagues Cup 2026, muchos hablan de la ausencia de Christian Ebere en el equipo. Siendo tendencia en todas partes, muchos recuerdan los mejores momentos de su carrera y su costado más humano. Con su primer salario hizo algo increíble para su madre.

¿Qué hizo Christian Ebere con su primer sueldo como futbolista? El regalo a su madre

A pesar de que hoy Ebere no juega la Leagues Cup, su historia como futbolista y ser humano está marcada por la resiliencia. Hace un tiempo reveló que con su primer salario le regaló un carro a su madre, una promesa que le había hecho con 10 años.

Según contó en una entrevista con El Espectador de Uruguay, su tío le prometía un auto a su mamá siempre, pero nunca se lo compraba y ella se enojó. “Le dije que se tranquilizara, que cuando yo ganara mi plata con el futbol, le iba a regalar un carro. Y le cumplí ese sueño”, contó Ebere.

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El festejo de Christian Ebere tiene que ver con su madre

En mayo de este 2026, Christian Ebere protagonizó uno de los momentos más emotivos del Clausura 2026 al marcar un doblete frente al Atlas y dedicar ambos goles a su madre, fallecida semanas antes. El delantero besó su brazo, miró al cielo y terminó de rodillas, en un homenaje que conmovió a toda la afición.

Christian Ebere no realizó el viaje a Estados Unidos debido a que no puede ingresar por temas migratorios.|Club de Futbol Cruz Azul

Aunque Cruz Azul le ofreció un permiso especial para viajar a Nigeria y asistir al funeral, Ebere decidió permanecer en México para disputar la Liguilla. El atacante priorizó su compromiso con el equipo y transformó su dolor en una actuación heroica.

El duro momento de Christian Ebere con Cruz Azul en la Leagues Cup

Cruz Azul debutará este jueves en la Leagues Cup 2026 con una baja importante. Christian Ebere no estará disponible para enfrentar a Philadelphia Union debido a un problema administrativo relacionado con su ingreso a Estados Unidos. El delantero nigeriano quedó fuera de la convocatoria pese a encontrarse en buenas condiciones físicas y futbolísticas.

La ausencia de Ebere se debe a que no pudo completar a tiempo el trámite de su visado estadounidense. Cruz Azul no consiguió una cita consular antes del viaje, por lo que el atacante debió permanecer en México mientras resuelve su documentación. Joel Huiqui confía en tenerlo para una eventual siguiente fase del torneo.

Los números de Christian Ebere en Cruz Azul

Tras su debut con Cruz Azul en febrero de 2026, el delantero nigeriano ha tenido una participación moderada en el conjunto de La Noria, alternando titularidades con encuentros en los que ingresó desde el banquillo. Los números del atacante de 28 años con La Máquina son los siguientes: