5 bajas que tendría Cruz Azul para su centenario en 2027

La cuenta regresiva hacia el centenario de Cruz Azul ha puesto en marcha una profunda revisión de planificación deportiva dentro de la institución. Con la mirada puesta en el año 2027, la directiva cementera analiza los movimientos necesarios para conformar una plantilla de jerarquía absoluta que esté a la altura de una celebración histórica para los colores celestes.

El jugador más caro de Cruz Azul|Crédito: Cruz Azul

En medio de la expectativa de los aficionados por ver a su equipo en lo más alto, los reportes sobre una profunda reestructuración del plantel comenzaron a sonar con fuerza, apuntando a salidas importantes de cara al próximo mercado de fichajes.

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Una renovación profunda en el plantel cementero

La planificación para el siguiente año contempla cambios sustanciales en varias líneas del campo. La dirigencia deportiva busca refrescar el vestidor y dar espacio a nuevos perfiles que aporten frescura y competitividad al proyecto institucional que lidera La Máquina de cara a su aniversario redondo.

Entre los nombres que se perfilan para cambiar de rumbo se encuentran piezas de peso en el esquema táctico actual. La salida de futbolistas consolidados abrirá la puerta a incorporaciones estratégicas enfocadas en potenciar el rendimiento colectivo del club en el plano local e internacional.

Los nombres que dejarían La Noria

De acuerdo con los reportes del entorno cementero, la lista de salidas probables incluye a referentes del mediocampo y del sector ofensivo que buscarán nuevos desafíos profesionales fuera de la institución.



Erik Lira: El mediocampista mexicano cuenta con sondeos firmes para dar el salto al futbol del exterior, cerrando un ciclo importante en la institución.

El mediocampista mexicano cuenta con sondeos firmes para dar el salto al futbol del exterior, cerrando un ciclo importante en la institución. Gabriel "Toro" Fernández: El delantero uruguayo evaluará ofertas para relanzar su continuidad futbolística tras periodos marcados por altibajos físicos.

El delantero uruguayo evaluará ofertas para relanzar su continuidad futbolística tras periodos marcados por altibajos físicos. Christian Ebere: El atacante analiza nuevos horizontes ante la alta exigencia competitiva y la búsqueda de mayor continuidad en el terreno de juego.

El atacante analiza nuevos horizontes ante la alta exigencia competitiva y la búsqueda de mayor continuidad en el terreno de juego. Luka Romero: El talentoso mediapunta también figura en la lista de elementos que cambiarían de aires de cara al proyecto del centenario.

Estas modificaciones directas obligarán a la dirección deportiva a redoblar esfuerzos en el mercado para fichar refuerzos de jerarquía probada, garantizando que el equipo mantenga su protagonismo histórico sin perder competitividad en el camino hacia el 2027.