¿Cuánto costó la construcción del Estadio Olímpico Universitario? Historia del estadio mexicano que es Patrimonio de la Humanidad

Ubicado en el corazón de la Ciudad Universitaria de la UNAM, el Estadio Olímpico Universitario ha sido escenario de épicas gestas olímpicas y finales memorables de la Liga BBVA MX. Su innovador diseño integró a la perfección la vanguardia de la época con el paisaje volcánico del sur de la Ciudad de México.

La edificación de esta colosal obra monumental comenzó a principios de la década de 1950 bajo la dirección de los arquitectos Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo y Raúl Salinas. La colosal obra requirió el trabajo constante de más de 10 mil obreros que moldearon el terreno en tiempo récord. El presupuesto final total destinado para su construcción fue de 28 millones de pesos de la época, una cifra sumamente ambiciosa para el México de mediados del siglo XX.

La grandeza arquitectónica del Estadio Olímpico Universitario

El inmueble fue concebido con la forma de un cráter volcánico para mimetizarse de manera orgánica con la zona del Pedregal de San Ángel. Su capacidad inicial superó los 70 mil espectadores, de esta forma se terminó convirtiéndo en el coloso más moderno y funcional de todo el territorio nacional. En su fachada principal brilla el imponente relieve pictórico en piedra diseñado por el célebre muralista Diego Rivera.

El estadio fue inaugurado oficialmente el 20 de noviembre de 1952 con la celebración de los Juegos Deportivos Juveniles. Años más tarde, se transformó en la sede principal de los Juegos Olímpicos de México 1968, albergando las pruebas de atletismo y la ceremonia de apertura. Su estructura revolucionaria sentó las bases constructivas para los escenarios deportivos contemporáneos.

La distinción internacional de la UNESCO al Olímpico Universitario

En el año 2007, la UNESCO otorgó la prestigiosa declaratoria de Patrimonio de la Humanidad al campus central de la Ciudad Universitaria, incluyendo al Estadio Olímpico. Este reconocimiento internacional destacó el valor universal de su diseño urbano, su integración paisajística y su relevancia sociocultural. El inmueble se consolidó como un símbolo de identidad y orgullo para la comunidad universitaria.

Actualmente, la casa de los Pumas de la UNAM continúa siendo un templo vivo de la tradición deportiva y cultural del país. El mantenimiento constante de sus instalaciones preserva intacta la visión artística original de sus creadores para las futuras generaciones. El Estadio Olímpico Universitario permanece como una prueba irrefutable del genio constructivo y la visión vanguardista de México.