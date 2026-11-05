Lo que necesita Cruz Azul para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026

La fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX entra en su momento de mayor tensión táctica y matemática. Cruz Azul encarará la recta final del campeonato ubicado en la parte alta de la tabla general, pero sin margen suficiente para caer en el exceso de confianza. La escuadra cementera sabe que el gran objetivo de la institución no es solo clasificar, sino evitar a toda costa el desgastante camino del Play-In.

El cuadro dirigido por Joel Huiqui acumula una cosecha de 26 unidades que lo mantiene dentro de los puestos de privilegio, es decir segundo solo por detrás del América. Sin embargo, la paridad del fútbol mexicano obliga a hacer cuentas precisas antes del silbatazo final.

Cruz Azul requiere victorias que sellan el boleto directo entre los cuatro mejores

Para asegurar su presencia matemática en los Cuartos de Final sin depender de terceros, la Máquina Celeste necesita sumar al menos cuatro de los últimos seis puntos en disputa. Con un triunfo en la próxima jornada y un empate en el cierre del certamen, Cruz Azul rebasaría la barrera de las 30 unidades, cifra que históricamente garantiza un lugar cómodo en la Liguilla directa del balompié azteca.

El rendimiento en condición de local jugará un papel decisivo. Cerrar fuerte en casa y mantener la solidez defensiva que los ha caracterizado a lo largo del semestre resultará fundamental para amarrar la ventaja de cerrar las eliminatorias ante su público.

La combinación de resultados que beneficiaría a CruzAzul

En caso de un tropezón inesperado en las fechas decisivas, el conjunto de La Noria deberá monitorear de cerca lo que suceda con perseguidores directos como Rayados de Monterrey, Tigres y los Pumas de la UNAM. Cualquier pérdida de puntos por parte de estos clubes le otorgaría el pase automático a Cruz Azul sin importar sus propios marcadores.

El margen de error es reducido pero el panorama luce sumamente favorable para la causa azul. La afición celeste confía en que el equipo mantendrá la regularidad mostrada a lo largo del Apertura 2026 para inscribir su nombre como firme candidato al título de liga.