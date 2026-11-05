La fecha en la que se DETIENE la Liga BBVA MX por la fecha FIFA de noviembre

La fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ha entrado en su tramo más apasionante y disputado. Con los boletos a la Liguilla y los puestos de Play-In al rojo vivo, la lucha punto a punto entre los mejores equipos del certamen no da tregua. Sin embargo, los aficionados deberán hacer una breve pausa en sus calendarios futboleros antes de presenciar la gran definición del campeonato nacional.

El organismo rector del balompié azteca tiene programado un parón obligatorio en la actividad del torneo local debido a la última ventana de partidos internacionales del año. Esta interrupción temporal servirá para que las selecciones nacionales disputen sus respectivos compromisos oficiales y de preparación.

La ventana internacional confirmada: del 9 al 17 de noviembre

El torneo mexicano detendrá de forma oficial sus acciones entre los días 9 y 17 de noviembre. Durante esta semana y media no habrá partidos oficiales del Apertura 2026 en ninguna de las canchas del país, permitiendo que los futbolistas convocados se integren a los trabajos con sus representativos patrios.

La Selección Mexicana, junto a diversos combinados sudamericanos y europeos que cuentan con jugadores militantes en la liga local, concentrará a sus figuras para afrontar los primeros duelos de la Nations League. Esta pausa en el calendario representa el último receso internacional programado antes del cierre definitivo de la temporada futbolística de fin de año.

Un descanso clave para preparar la Liguilla del balompié azteca

Para los cuerpos técnicos de los clubes calificados a la Fiesta Grande, este parón de noviembre funcionará como una oportunidad de oro para ajustar detalles tácticos y recuperar a jugadores lesionados. La exigencia física de la fase regular suele pasar factura en la recta final, por lo que este receso resultará sumamente valioso para recargar baterías de cara a las eliminatorias de eliminación directa.

Una vez concluida la Fecha FIFA el 17 de noviembre, la Liga BBVA MX reanudará sus motores a máxima velocidad para disputar las instancias definitivas. La afición mexicana aguarda con enorme expectativa el retorno de las acciones, sabiendo que tras la pausa internacional llegará el momento de la verdad para conocer al nuevo monarca del fútbol nacional.