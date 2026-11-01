OFICIAL: Equipo del futbol mexicano anuncia SIETE bajas en pleno Apertura 2026

La Liga Expansión MX está cada vez más cerca de llegar a su final y algunos clubes comienzan a realizar sus primeros cambios de cara al Clausura 2027. Uno de ellos es Correcaminos de la UAT, equipo que quedó fuera de la Liguilla del presente Apertura 2026, situación que provocó que la directiva inicie un plan de reestructuración pensando en el corto plazo.

Mediante un comunicado oficial, Correcaminos anunció a sus seguidores que siete jugadores abandonarán la institución y sus contratos no serán renovados. La decisión se tomó luego de una reunión del presidente Armando José Arce Serna, el director deportivo Enrique de la Garza Montoto y el entrenador Gabriel Pereyra, quien presentó un informe estadístico de la campaña.

¿Qué jugadores no seguirán en Correcaminos?

Correcaminos confirmó que Fernando Piñuelas, Alex Monárrez, César Sosa, Joaquín Estopier, Nahúm Gómez, Yael Uribe y Andrés Catalán no formarán parte del equipo para el Clausura 2027. Los siete futbolistas concluyeron sus respectivos contratos y la directiva decidió no extender su vínculo con la institución.

De acuerdo con el comunicado, los jugadores ya fueron notificados sobre esta determinación y recibieron el agradecimiento del club por los servicios prestados. Sus salidas representan los primeros movimientos del conjunto universitario tras quedarse fuera de la pelea por el campeonato.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué dice el comunicado de Correcaminos?

Además de anunciar las siete bajas, Correcaminos informó que el resto del plantel será evaluado individualmente para definir cómo quedará conformado el equipo que disputará el próximo torneo. Esto quiere decir que todavía podrían producirse más cambios durante las próximas semanas.

La institución reconoció que no alcanzó los objetivos establecidos para el Apertura 2026 y se comprometió a trabajar para mejorar sus resultados. “Redoblaremos esfuerzos y asumiremos el compromiso de estar a la altura de lo que la historia y el prestigio de esta institución nos exigen”, expresó el club.

Si bien Gabriel Pereyra participó en la reunión y presentó el balance deportivo, el comunicado no anunció cambios en la dirección técnica. Las decisiones informadas hasta el momento corresponden a la conformación del plantel.

¿Cómo fue la campaña de Correcaminos en el Apertura 2026?

El conjunto tamaulipeco terminó su participación con 17 puntos, producto de cuatro victorias, cinco empates y seis derrotas en 15 partidos. En cuanto a su producción goleadora, consiguió 21 anotaciones y recibió 24, por lo que cerró con una diferencia de goles de -3.

Sus posibilidades de clasificar a la Liguilla desaparecieron en la Jornada 14, cuando perdió por 2-0 ante Coyotes de Tlaxcala. Posteriormente, se despidió del campeonato con un empate sin goles frente a Venados en el Estadio Marte R. Gómez.

Uno de los principales problemas del equipo estuvo en el cierre del torneo, pues acumuló cinco encuentros consecutivos sin ganar. Su última victoria se produjo en la Jornada 10 contra Jaiba Brava; desde entonces registró dos empates y tres derrotas, resultados que terminaron por alejarlo de la fase final.