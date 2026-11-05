¿Cuánto costó Maradona al Barcelona? La historia del fichaje que rompió récords

El verano de 1982 marcó un antes y un después en la historia del mercado de pases del fútbol internacional. El FC Barcelona sacudió por completo los cimientos del deporte mundial al anunciar la contratación del joven prodigio argentino Diego Armando Maradona. La directiva catalana llevaba años siguiendo de cerca los pasos del astro surgido de Argentinos Juniors y figura de Boca Juniors.

La llegada de la Pelusa al Camp Nou se convirtió en una verdadera telenovela llena de presiones políticas y negociaciones complejas. La operación exigió un esfuerzo financiero jamás visto en la disciplina para convencer a todas las partes involucradas. El monto final que desembolsó el FC Barcelona alcanzó la astronómica cifra de 1.200 millones de pesetas (aproximadamente 8,1 millones de dólares de la época, equivalentes a unos 7,2 millones de euros).

Maradona, la transferencia más cara del planeta en esa época

Aquel traspaso rompió absolutamente todos los récords de cotización establecidos en el balompié mundial hasta ese momento. Ninguna entidad deportiva había invertido semejante suma de dinero por un futbolista de apenas 21 años. El fichaje transformó a Maradona en el jugador más caro del planeta y generó una expectativa descomunal en la afición culé.

La firma del contrato se oficializó a las puertas del Mundial de España 1982, paralizando por completo a la prensa internacional. Los diarios de la época catalogaron la operación como el “fichaje del siglo” por el volumen económico desembolsado. La Ciudad Condal se preparó para recibir al nuevo rey del fútbol entre ovaciones y reflectores.

Maradona y un legado imborrable en el FC Barcelona

A pesar de las elevadas expectativas, la estadía del diez en el conjunto catalán estuvo marcada por constantes altibajos. Lesiones graves como la fractura sufrida tras la dura entrada de Andoni Goikoetxea y episodios de hepatitis frenaron su continuidad sobre el césped. Sin embargo, el argentino regaló pinceladas de magia inolvidables, cosechando tres títulos y registrando 38 goles en 58 partidos.

El idilio entre el astro sudamericano y la institución blaugrana concluyó en 1984 tras su sonada transferencia al Napoli. Aquella operación volvió a batir marcas económicas, permitiendo al club recuperar con creces la gigantesca inversión inicial. La contratación de Diego Maradona por el FC fahttpspermanece guardada en los libros de historia como el movimiento financiero que cambió para siempre el negocio del fútbol global.