Los cinco partidos más increíbles en la historia de la NFL: Remontadas, milagros y finales imposibles

La National Football League ha construido su legado centenario sobre momentos de pura épica y dramatismo deportivo. A lo largo de las décadas, ciertos encuentros desafiaron toda lógica táctica para convertirse en auténticos mitos de la cultura popular. Partidos donde el reloj parecía agotado y las probabilidades marcaban un destino inevitable terminaron transformándose en gestas inolvidables.

Elegir los duelos más impresionantes no es tarea sencilla ante semejante catálogo de emociones. Sin embargo, cinco batallas destacan por encima del resto por su impacto histórico, dramatismo y épico desenlace.

NFL: de la remontada de Tom Brady a la atrapada milagrosa en la helada de Green Bay

El podio de los enfrentamientos más legendarios arranca con batallas que definieron eras completas en el emparrillado.

1. Super Bowl LI (2017) – Patriots 34-28 Falcons: Tom Brady y New England levantaron un inverosímil 28-3 en el tercer cuarto para firmar la mayor remontada en la historia del juego grande en tiempo extra.

en el tercer cuarto para firmar la mayor remontada en la historia del juego grande en tiempo extra. 2. Super Bowl XLII (2008) – Giants 17-14 Patriots: Los New York Giants rompieron el paso perfecto de los invictos Patriots de 16-0 gracias a la icónica recepción con el casco de David Tyree ( The Helmet Catch ).

gracias a la icónica recepción con el casco de David Tyree ( ). 3. The Ice Bowl (1967) – Packers 21-17 Cowboys: Disputado a 25 grados bajo cero en Lambeau Field, Bart Starr anotó el acarreo definitivo en los últimos segundos para darle el título de la NFL a Green Bay.

Milagros en el último segundo y la batalla moderna de los 13 segundos

El recuento de choques memorables se completa con dos duelos donde la estrategia cedió su lugar a la genialidad pura en el cierre de reloj.

4. The Music City Miracle (2000) – Titans 22-16 Bills: En la ronda de comodines, Tennessee ejecutó un pase lateral desesperado en una patada de despeje a cinco segundos del final para anotar el gol de la victoria.

En la ronda de comodines, en una patada de despeje a cinco segundos del final para anotar el gol de la victoria. 5. Ronda Divisional AFC (2022) – Chiefs 42-36 Bills: Patrick Mahomes necesitó apenas 13 segundos para cruzar el campo, empatar el partido con un gol de campo y ganar un duelo de pirotecnia ofensiva en tiempo extra ante Josh Allen.

Estos cinco episodios resumen a la perfección la esencia impredecible del fútbol americano profesional. La combinación entre temple, estrategia límite y genialidades individuales asegura que la NFL siga regalando páginas doradas. En el emparrillado, como demuestra la historia, absolutamente nada está dicho hasta que suena el silbato final.