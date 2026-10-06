Cuánto cuesta el funko de Cristiano Ronaldo en México y qué tan bonito es

Mientras muchos se preguntan sobre los legos de deportes, también existen figuras coleccionables inspiradas en grandes futbolistas. Una de las opciones que pueden encontrar los aficionados es el Funko Pop de Cristiano Ronaldo, disponible con diferentes uniformes y precios en México.

Así como Cristiano Ronaldo hoy vive su retirada de Portugal, hay figuras animadas suyas en formato de juguete deportivo. El costo depende de la edición, la camiseta y la tienda donde se consiga, por lo que hay opciones desde $239 hasta $950 pesos mexicanos.

Precios de los funkos de Cristiano Ronaldo

Las versiones estándar del Funko Pop de Cristiano Ronaldo pueden encontrarse en tiendas como Sanborns, Sears y Walmart México. Las ediciones de la Selección de Portugal y Al-Nassr tienen precios de entre $349 y $449 pesos, aunque algunas cuentan con precios regulares de lista de hasta $699.

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En el mercado de coleccionismo también aparecen figuras y versiones tipo custom. En Mercado Libre, por ejemplo, hay alternativas desde $239 pesos, mientras que algunas ediciones en caja llegan hasta los $950 pesos.

Tipos y variedades de cada funko de Cristiano Ronaldo

Una de las diferencias entre las figuras es el uniforme que utiliza Cristiano Ronaldo. La versión de Al-Nassr puede conseguirse por alrededor de $449 pesos, mientras que la correspondiente a la Selección de Portugal aparece por unos $349 pesos.

También existen ediciones relacionadas con etapas anteriores de su carrera, como sus años en Real Madrid, Manchester United y Juventus. Estas opciones pueden resultar especialmente atractivas para quienes buscan representar distintas etapas de la trayectoria del futbolista.

Crédito: Mexsport

¿Qué tan bonito es el diseño de la figura de Cristiano Ronaldo?

El Funko de Cristiano Ronaldo conserva el estilo característico de la línea Pop! Football, con la cabeza estilizada y cuadrada que distingue a estas figuras. Además, incorpora elementos reconocibles del delantero portugués.

Entre los detalles destacan su peinado, el uniforme correspondiente a cada edición, el número 7 y, en algunas presentaciones, una pose dinámica con el balón a sus pies. Por ello, además de ser un juguete, funciona como una pieza de exhibición para aficionados y coleccionistas.

