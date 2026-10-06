ÚLTIMA HORA: Prensa europea confirma la decisión de Cristiano Ronaldo sobre regresar o no a Portugal

El conflicto no para. Luego de que Jorge Jesús volviera a hablar sobre Cristiano Ronaldo, parece que ahora CR7 ha tomado una fuerte decisión sobre su futuro con la Selección de Portugal. De acuerdo con información de CNN Portugal, el delantero no regresaría mientras el actual entrenador continúe al frente del combinado nacional.

Así como Cristiano Ronaldo dijo que en el futuro contará "toda la verdad" sobre lo ocurrido, por ahora su postura habría quedado definida. Según el reporte, CR7 estaría dispuesto a volver a Portugal únicamente si Jorge Jesús deja el cargo de seleccionador, después del conflicto que ambos protagonizaron durante la concentración.

Jorge Jesús fue presentado como nuevo entrenador de Portugal|Crédito: @selecaoportugal / X

La nueva decisión de Cristiano Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo habría decidido no volver a la Selección Nacional de Portugal mientras Jorge Jesús permanezca como entrenador. El futbolista ya regresó a Riad para continuar con el Al-Nassr y habría informado sus condiciones para regresar.

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El conflicto comenzó después del primer partido ante Noruega, cuando Ronaldo realizó un calentamiento sin ingresar al campo. Posteriormente, se esperaba que Jorge Jesús abordara el tema en conferencia de prensa y lo reconociera como un error, algo que, según la versión difundida, no ocurrió como esperaba el delantero.

|REUTERS

Días después, el seleccionador aseguró que no tenía que disculparse con nadie. Tras la segunda victoria de Portugal sobre Noruega, Jesús también dejó abierta la posibilidad de que Ronaldo regresara y calificó el enfrentamiento como un malentendido que podía resolverse.

Sin embargo, CNN Portugal señala que esas declaraciones habrían decepcionado al capitán portugués y que, por ahora, su regreso a la selección queda condicionado a la salida de Jorge Jesús.

El conflicto de Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo explicado en 3 puntos

1. El calentamiento ante Noruega: Ronaldo se molestó después de realizar un periodo prolongado de calentamiento sin entrar al partido. La situación generó el primer desencuentro entre ambos.

2. La conferencia de prensa: Existía un acuerdo para que Jorge Jesús abordara varios puntos relacionados con lo ocurrido, incluyendo un reconocimiento de su error. Sin embargo, Cristiano Ronaldo consideró que el entrenador no cumplió con lo esperado.

3. La condición para regresar: De acuerdo con CNN Portugal, CR7 no volverá a la selección mientras Jorge Jesús continúe como seleccionador. Por ahora, el delantero mantiene su postura mientras Portugal sigue su camino bajo el nuevo entrenador.

