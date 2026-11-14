¿Cuántos minutos jugará Ronaldinho en su regreso al futbol profesional? El técnico del Ravenna revela su plan para el partido

A sus 46 años y tras más de una década alejado de las canchas de manera oficial, el astro Ronaldinho Gaúcho volverá a ponerse la camiseta de juego este domingo 15 de noviembre con el Ravenna FC en el derbi frente al Forlì, correspondiente a la Jornada 14 de la Serie C lo que ha despertado la expectativa en Italia y alrededor del mundo.

De cara al esperado compromiso en el Stadio Bruno Benelli, el director técnico del conjunto italiano, Andrea Mandorlini, reveló el plan que tiene diseñado para dosificar al campeón del mundo. El estratega adelantó que Ronaldinho disputará alrededor de 30 minutos sobre el terreno de juego, tiempo en el que gozará de total libertad táctica en el frente de ataque para encontrar sus espacios y desequilibrar el encuentro.

Mandorlini señaló que la presencia del exjugador del Barcelona y de los Gallos Blancos del Querétaro representa una inyección anímica clave para su plantilla, aunque subrayó que la prioridad absoluta sigue siendo sumar los tres puntos en el “Clásico de la Romaña” para mantenerse en la pelea por el ascenso hacia la Serie B. Además, en el entorno del club ya se contempla que, en caso de señalarse un penalti a favor de los locales, sea el propio brasileño quien asuma la responsabilidad desde los once pasos para buscar el ansiado gol número 300 de su carrera profesional.

Para la afición mexicana que desee presenciar este acontecimiento histórico y volver a disfrutar de la magia de Ronaldinho, el encuentro entre Ravenna y Forlì se transmitirá completamente EN VIVO y GRATIS este domingo en punto de las 10:30 horas (tiempo del centro de México) a través de la señal digital de Azteca Deportes (aztecadeportes.com).

5 anécdotas de Ronaldinho en su carrera profesional

Ronaldinho Gaúcho dejó decenas de historias tan memorables como su forma de jugar. Estas cinco anécdotas resumen su carácter dentro y fuera de la cancha:

La charla táctica a las 3:00 de la madrugada antes del Clásico: Previo al Clásico de noviembre de 2005, Ronaldinho llamó por teléfono a sus compañeros a las tres de la mañana para confesarles que se marcharía del Barcelona al Real Madrid al terminar la temporada, pidiéndole que no dijera nada en el vestuario. Hizo exactamente lo mismo con el resto de sus compañeros.“Dinho” les dijo a todos: “Hoy vi que ninguno me traicionó y todos guardaron el secreto. Somos una familia y me quedo aquí muchos años”. Esa noche el Barcelona ganó 0-3 y el Bernabéu terminó aplaudiéndolo de pie.

El gol que le prometió a su madre contra el Villarreal: En noviembre de 2006, durante un partido ante el Villarreal en el Camp Nou, Ronaldinho recibió un pase de Xavi Hernández dentro del área, controló el balón con el pecho y, de espaldas a la portería, ejecutó una chilena perfecta para marcar el 4-0. Al terminar el encuentro confesó que llevaba desde niño intentando anotar un gol exactamente así y que se lo había prometido a su madre.

Un debut con 23 goles en un solo partido: Con apenas 13 años, en un torneo juvenil en Porto Alegre, Ronaldinho jugó con su equipo escolar frente a un rival que apenas pudo completar once jugadores. El encuentro terminó 23-0 y todos los goles fueron anotados por él.

El regate inventado en el patio de su casa con su perro: Su jugada más emblemática, la elástica (flip-flap), nació jugando en el patio de su casa en Porto Alegre junto a su perro Bombón. Como no tenía con quién entrenar y no quería lastimar a su mascota al quitarle el balón, Ronaldinho empezó a practicar movimientos rápidos con el empeine para amagar hacia un lado y salir hacia el otro sin tocarlo, perfeccionando el truco que luego humillaría a defensas de élite en Europa.

La llegada con retraso y el caño a Dunga en el Gremio: En 1999, con 19 años, Ronaldinho jugaba en el Gremio de Porto Alegre y coincidió con Dunga, capitán campeón del mundo en 1994 y famoso por su carácter estricto. En la final del Campeonato Gaúcho ante el Internacional, el joven delantero le hizo un caño espectacular al veterano volante en plena disputa del título, una jugada que desató la euforia de la afición.