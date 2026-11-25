Salma Hayek Pinault y Saúl “Canelo” Álvarez asumen el rol de productores ejecutivos en Para los contrincantes, el cortometraje del cineasta Federico Luis galardonado con la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026.

La actriz, productora y directora aporta su experiencia en la industria cinematográfica de Hollywood, respaldada por múltiples nominaciones internacionales, entre ellas al Óscar.

A su vez, el boxeador se une luego de obtener múltiples títulos mundiales y de imponerse por decisión unánime ante el francés Christian Mbilli el 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, resultado con el que retomó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC).

Con este movimiento, dos figuras mexicanas con presencia global convergen desde el cine y el deporte para respaldar un relato vinculado con la identidad de México.

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Sinopsis y propuesta visual de Para los contrincantes

La trama transcurre en un gimnasio del barrio de Tepito, en la Ciudad de México, y acompaña a Damián (Damián López), un menor de once años que entrena bajo la guía de su padre para disputar un certamen infantil de boxeo.

El argumento observa la rutina del ring, la relación familiar, las exigencias del entorno adulto y los retos de iniciarse en esta disciplina.

Para su realización, el equipo empleó película de 16 mm (4:3) bajo la lente de Marcos Hastrup. La filmación se efectuó directamente en escenarios reales de Tepito en un plazo reducido, integrando recursos de la ficción y el cine documental.

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Testimonios de los productores ejecutivos

Al anunciar su integración, Salma Hayek compartió su perspectiva sobre el protagonista y la dirección de la obra:

“La garra de Damián me ha llenado de esperanza. En su rostro, el de un niño de once años que sueña con ser el próximo gran boxeador mexicano, vemos el miedo, la resiliencia, la determinación, la decepción y la obligación de triunfar. Federico Luis lo filma de cerca, con ternura y sin condescendencia, y nos deja ver también lo que significa para un padre acompañar ese sueño. No podría estar más orgullosa de acompañar esta película”.

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Minetras, Saúl “Canelo” Álvarez destacó las similitudes entre la ficción y sus propios inicios en el deporte:

“Cuando vi a Damián en el gimnasio, me vi a mí mismo de niño. Yo también empecé muy joven, con unos guantes y el sueño de llegar a ser campeón. Esta película me llegó porque detrás del boxeador está el niño, con sus sueños y sus emociones. Me da mucho orgullo acompañar una historia que muestra una parte tan real del boxeo mexicano”.

Para los contrincantes, producido por Fernando Bascuñán, de Planta, y ganador de la Palma de Oro a Mejor Cortometraje en el Festival de Cannes 2026, suma a la reconocida actriz y productora Salma Hayek Pinault y al boxeador mexicano Saúl Álvarez como productores ejecutivos. pic.twitter.com/U1zg6yj3N4 — Cinemachile (@cinemachile) November 25, 2026

Equipo técnico y circuito de festivales

Con guion y dirección de Federico Luis, el proyecto es una alianza entre México, Chile, Reino Unido y Francia, respaldada por las casas productoras Planta, Cárcava Cine, Fiasco, Deptford Film y Les Films du Worso. La distribución y ventas internacionales están en manos de Luxbox Films.

En los créditos principales figuran Fernando Bascuñán, Fernanda de la Peza, Elena Fortes y Augusto Matte en la producción; Salma Hayek Pinault, Saúl “Canelo” Álvarez y Héctor Sulaimán en la producción ejecutiva; y Sylvie Pialat junto con Alejandro Arenas en la coproducción.

Posterior a su triunfo en Cannes 2026, la obra ha formado parte de la programación de más de 40 certámenes internacionales, incluyendo Telluride, San Sebastián y Tallinn Black Nights.

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