Anwar Ben Rhouma encontró en su rendimiento con las fuerzas básicas de Chivas una oportunidad para dar el salto al futbol internacional. El delantero fue invitado a incorporarse a la Selección Sub-23 de Túnez, que lo contempla dentro de su proceso de preparación rumbo a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El periodista César Luis Merlo fue uno de los primeros en reportar que el atacante aceptó la invitación del combinado africano para participar en un campamento de preparación antes de cerrar el año. Ahí tendrá su primer acercamiento con el cuerpo técnico y con el grupo de futbolistas que trabaja para representar a Túnez en el siguiente ciclo olímpico.

Ben Rhouma atraviesa uno de sus mejores momentos. A sus 21 años, es uno de los delanteros más productivos de las categorías juveniles del futbol mexicano y actualmente encabeza la tabla de goleo de la Liga MX Sub-21, con 11 anotaciones. También ha destacado con Tapatío, filial del Guadalajara en la Liga de Expansión.

Anwar Kameel Ben Rhouma tiene tres nacionalidades

Anwar Kameel Ben Rhouma Torres nació en Las Vegas, Estados Unidos. Su lugar de nacimiento le concedió la nacionalidad estadounidense; por su padre tiene ascendencia tunecina y, por su madre, mexicana. Esa combinación le permite contar con tres nacionalidades y mantener abiertas distintas posibilidades para su futuro internacional.

[ExpatTN 🇲🇽] Ben Rhouma top buteur !



Notre decouverte 🔎 l’attaquant 🎯 de Chivas 🇲🇽 Anwar Ben Rhouma Torres [2005] est en tête des meilleurs buteur de Liga BBVA U21 🇲🇽

Anwar a inscrit 9 buts ⚽️ cette saison 📊



Nous lui souhaitons beaucoup de reussite 💪🏼 pic.twitter.com/vKmkzZKMv9 — Les Talents Tunisiens 🇹🇳🇵🇸 (@les_ltt) November 5, 2026

El atacante llegó al futbol mexicano en el Apertura 2023 para incorporarse a las fuerzas básicas de Mazatlán. Con los Cañoneros avanzó hasta debutar en la Liga MX el 12 de julio de 2025, durante un partido frente a Cruz Azul.

Después de la desaparición de Mazatlán, Ben Rhouma continuó su carrera dentro de la estructura de Chivas, donde sus goles comenzaron a llamar la atención fuera de México.

Su convocatoria al proceso Sub-23 de Túnez representa un paso importante, aunque no significa que haya definido de manera definitiva a qué selección representará en la categoría mayor. Por ahora, el delantero tendrá la oportunidad de mostrar su capacidad en el proyecto africano y ampliar su experiencia internacional.