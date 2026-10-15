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Chivas tiene un delantero NO nacido en México, con ascendencia tunecina y que ya lleva más goles que todos sus delanteros en el Apertura 2026

Chivas tiene en sus filas a un delantero que la esta rompiendo pues registra más goles que todos los atacantes que juegan en el primer equipo del rebaño en el Apertura 2026

Anwar Ben Rhouma Chivas

Escrito por: Iván Vilchis

El conjunto de Chivas tiene en su cantera un delantero que empieza a destacar por su olfato goleador. Cuenta con una triple nacionalidad pues nació el 3 de abril de 2005 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Por parte de su familia cuenta con la nacionalidad mexicana y tunecina.

Se trata de Anwar Ben Rhouma, que a sus 21 años llegó al equipo procendente del Mazatlán. Actualmente se encuentra jugando en la Sub 21 del Guadalajara, lleva una actuación destacada al ponerse como el máximo goleador de la competición, superando a todos los delanteros del primer equipo del rebaño en goles anotados.

Hasta el momento, suma ocho goles con el equipo de Luis Arce, tras 11 jornadas, 889 minutos disputados registra un gol cada 111.13 minutos de juego.

Hasta el momento, los delantero de Chivas registran los siguientes goles:

  • Ricardo Marín 5 goles Delantero/Centrodelantero
  • Roberto "Piojo" Alvarado 4 goles Delantero/Extremo
  • Santiago Sandoval 3 goles Delantero/Atacante
  • Ángel Sepúlveda 1 gol Delantero

Por lo que Anwar Ben Rhouma supera a cada uno de ellos y podría recibir una convocatoria en el primer equipo.

La calidad de Ben Rhouma con Chivas

Ben Rhouma ha sido clave para la Sub 21 de Chivas. Ha marcado en seis de los 10 partidos que ha disputado, siempre que anota el Rebaño suma puntos con cuatro triunfos y dos empates hasta el momento.

Registra dos dobletes con la camiseta Rojiblanca. El más reciente llegó este fin de semana, en el Clásico Tapatío de la Jornada 11 ante Atlas.

Ben Rhouma empieza a buscar minutos en el Tapatio y con el primer equipo de Chivas

Su buen nivel de Anwar en la categoría Sub 21 ha logrado que tenga minutos en el Tapatío. Tuvo su debut en la Jornada 3 de la Liga de Expansión jugando 55 minutos bajo las órdenes de José Meléndez.

De igual forma, ya fue considerado por Gabriel Milito al convocarlo para los juegos amistosos que tuvo Chivas en Oakland en la anterior fecha FIFA, donde el equipo enfrentó al América en el Tour Rebaño 2026.

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