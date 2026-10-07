AION 2 ya está disponible gratis en PC y lleva su mundo de fantasía a todo el mundo

La espera terminó para los jugadores de PC. AION 2 ya está disponible de manera gratuita para la audiencia global a través de Steam y PURPLE, la plataforma propia de NC. El MMORPG de mundo abierto busca llevar la franquicia a una nueva generación con un enorme mundo de fantasía, combates aéreos y una amplia variedad de actividades PvE y PvP.

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El lanzamiento mundial llega después de un periodo de preparación en el que NC recopiló comentarios de jugadores occidentales, realizó pruebas públicas y presentó el juego en eventos como Summer Game Fest y gamescom.

Durante su acceso anticipado, iniciado el pasado 30 de septiembre, AION 2 alcanzó el primer lugar de la lista global de juegos más vendidos de Steam en más de 10 regiones, anticipando el interés por esta nueva aventura.

Un mundo 36 veces más grandeDesarrollado con Unreal Engine 5, AION 2 presenta un mundo de alta fantasía que, de acuerdo con NC, es 36 veces más grande que el del juego original.

El vuelo es uno de los pilares de la experiencia. Los jugadores podrán desplazarse libremente por el escenario, participar en combates aéreos y explorar diferentes zonas del mundo, incluyendo áreas bajo el agua.

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Para quienes buscan enfrentamientos contra otros jugadores, AION 2 cuenta con arenas 1 contra 1 y 4 contra 4, además de combates RvR a gran escala entre servidores y el regreso del Abismo basado en facciones.

La historia se desarrolla 200 años después del conflicto original, con los Elyos y Asmodianos enfrentándose nuevamente a los Balaur en un mundo transformado tras la destrucción de la Torre de la Eternidad.

AION 2 ya está disponible gratis para PC en Steam y PURPLE, con servidores en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia.