AION 2 alcanza el número 1 en Steam antes de su lanzamiento mundial

AION 2 arrancó su lanzamiento mundial con una importante respuesta de los jugadores. El MMORPG de NC America alcanzó este 30 de septiembre el primer puesto de la lista global de juegos más vendidos de Steam, incluso antes de su lanzamiento completo.

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El título también consiguió el número uno en ocho mercados: Brasil, Canadá, Francia, Italia, Polonia, Singapur, España y Tailandia. Además, se colocó dentro del Top 10 en otros 13 países, incluyendo Alemania, Austria, Finlandia, Turquía, Japón, Estados Unidos y Reino Unido.

Steam determina su clasificación de juegos más vendidos con base en los ingresos generados. En el caso de AION 2, el juego será gratuito una vez que esté disponible para todos, por lo que este desempeño está relacionado con las compras realizadas por jugadores para acceder anticipadamente al título.

Un MMORPG pensado para durarEl acceso anticipado comenzó este 30 de septiembre y llega acompañado de “War For Atreia”, un evento que reúne a 60 creadores de contenido de Norteamérica, Europa y Sudamérica.

Durante dos semanas, los streamers competirán representando a distintas facciones dentro del juego. Además, los espectadores podrán conseguir recompensas mediante Twitch Drops mientras los creadores participantes estén transmitiendo.

AION 2 es la continuación del MMORPG original de la franquicia y llegó inicialmente a Corea y Taiwán en noviembre de 2025. Una de sus principales características es la posibilidad de volar libremente por un mundo 36 veces más grande que el del primer juego, además de explorar zonas submarinas y participar en combates aéreos tanto PvE como PvP.

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NC America señaló que el objetivo no es únicamente conseguir un buen lanzamiento, sino mantener un flujo constante de contenido y construir una experiencia que pueda mantenerse durante años.

El Founder’s Pack para PC estará disponible hasta el 4 de octubre a través de Steam y PURPLE, la plataforma de NC.

Si quieres, también puedo convertirla en una versión más explosiva para web, con un título tipo click/gamer y una bajada más llamativa.