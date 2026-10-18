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Fútbol

¡ÚLTIMA HORA! ’Dibu’ Martínez es operado de urgencia

Se confirma la gravedad de la lesión del “Dibu” Martínez. El internacional argentino tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia este día

Dibu Martínez
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Se confirma la gravedad de la lesión del guardameta del Chelsea Emiliano “Dibu” Martínez. El internacional argentino tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia este día a causa de una fractura de mandíbula sufrida el sábado durante el encuentro de la Premier League frente al Everton, una baja sensible que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas.

¿Cómo fue la fractura de Dibu Martínez?

La dramática acción tuvo lugar en la recta final del choque disputado en el Hill Dickson Stadium. Dibu intentó salir con determinación a cortar un centro aéreo procedente de un tiro de esquina favorable al Everton; sin embargo, en la trayectoria del balón terminó chocando violentamente cabeza con cabeza contra el defensor rival Jarrad Branthwaite. Aunque ambos futbolistas sintieron el tremendo impacto, fue el arquero mundialista quien se llevó la peor parte sobre el césped.

La angustia se apoderó de compañeros, rivales y aficionados presentes en el recinto cuando el argentino quedó inmóvil en el área. La respuesta de los servicios médicos del Chelsea y de la asistencia del Hill Dickson Stadium fue inmediata y minuciosa: los especialistas tardaron ocho minutos en estabilizar al “Dibu” Martínez sobre el terreno de juego, requiriendo incluso la aplicación de oxígeno para asegurar su ventilación antes de poder retirarlo en camilla bajo los aplausos del público.

Tras ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario para su evaluación especializada, las pruebas radiológicas confirmaron la fractura en el hueso mandibular. Este domingo, la directiva del conjunto londinense emitió un comunicado oficial ratificando que la operación se realizó con éxito y que el guardameta ya ha iniciado la primera fase de su proceso de rehabilitación.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Quién es el sustituto del “Dibu” Martínez en el Chelsea?

Mike Penders, una de las grandes promesas en la portería en Europa, es el que tomará el puesto del “Dibu” Martínez en el conjunto del Chelsea. El guardameta de origen belga es considerado por muchos el nuevo Thibaut Courtois.

Chelsea pagó 17 millones de libras por el portero de las fuerzas básicas del conjunto del Genk que todavía ni debutaba en el primer equipo.

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