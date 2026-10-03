De 30 a 25 millones ¿Quién gana este partido de chequeras? Los jugadores más caros de México y Estados Unidos

Este sábado 3 de octubre de 2026, se juega un nuevo capítulo del clásico de la Concacaf entre las selecciones de México y Estados Unidos. Más allá del orgullo y la rivalidad histórica, el duelo sobre el césped también refleja un pulso financiero muy particular. Si bien el combinado dirigido por Mauricio Pochettino presume de una plantilla globalmente mejor valuada y con una impresionante profundidad en el mercado europeo, el conjunto azteca cuenta con un as capaz de romper cualquier lógica de chequera: la irrupción estelar de Gilberto Mora.

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Al revisar las cifras de Transfermarkt, de los convocados para este partido de los dos conjuntos, la selección de Estados Unidos impone respeto con una columna vertebral homogénea y de alta cotización en el Viejo Continente. El creativo Malik Tillman encabeza la lista con 30 millones de euros, seguido de cerca por el zaguero Chris Richards (28 millones), el incansable Tyler Adams (25 millones), y los laterales Antonee Robinson y Sergiño Dest, ambos tasados en 22 millones.

Top 5 en la Selección de Estados Unidos

Malik Tillman (30 millones) - Bayer Leverkusen

- Bayer Leverkusen Chris Richards ( 28 millones ) - Crystal Palace

( ) - Crystal Palace Tyler Adams ( 25 millones ) - Bournemouth

( ) - Bournemouth Antonee Robinson ( 22 millones ) - Fulham

( ) - Fulham Sergiño Dest (22 millones) - PSV Eindhoven

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Sin embargo, el futbol mexicano responde con un golpe de autoridad que desafía las estadísticas. En la cima del listado azteca se alza la gran revelación del balompié nacional: Gilberto Mora. Valuado también en 25 millones de euros, el joven prodigio de los Xolos se codea de tú a tú con los mejores cotizados de la región, demostrando que el talento puro no entiende de pasaportes. A su lado, la experiencia y jerarquía europea se hacen sentir con Santiago Giménez (18 millones), Armando González (15 millones), el central de la Serie A Johan Vásquez (14 millones) y el mediocampista Erik Lira (14 millones).

Top 5 en la Selección Mexicana

Gilberto Mora ( 25 millones ) - Xolos de Tijuana

( ) - Xolos de Tijuana Santiago Giménez ( 18 millones ) - Porto

( ) - Porto Armando ‘Hormiga’ González ( 15 millones ) - Olympiacos

( ) - Olympiacos Johan Vásquez ( 14 millones ) - Genoa

( ) - Genoa Erik Lira (14 millones) - Cruz Azul

Mientras Estados Unidos apuesta por el músculo financiero y una cotización colectiva superior, México apela a la casta, al equilibrio y al destello inigualable de su nueva joya. Las cifras frías marcan una tendencia, pero cuando ruede el balón, el mercado internacional quedará en segundo plano.

