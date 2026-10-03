André-Pierre Gignac es recibido como un ÍDOLO en Argentina tras salir de Tigres

André-Pierre Gignac se encuentra sin equipo tras haber terminado su etapa en Tigres que perduró por 11 años. Su contrato finalizó en el mes de mayo y la directiva decidió cerrar su etapa como jugador. Ya lejos del Estadio Universitario, el delantero francés fue visto en Argentina, donde fue recibido como un héroe por la directiva y aficionados de Boca Juniors.

Mientras el cuadro xeneize disputaba un duelo contra Unión de Santa Fe, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el francés Gignac se encontraba en uno de los palcos de La Bombonera para presenciar el partido del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El exTigres fue recibido como un ídolo pese a nunca haber jugado allí.

Así fue recibido Gignac por Boca Juniors

El delantero fue invitado por Juan Román Riquelme, presidente de la institución sudamericana. Allí presenció el partido de Boca Juniors en uno de los palcos y, además, recibió una camiseta del equipo con su nombre y el dorsal número ‘10’ en su espalda. Incluso las redes oficiales del ‘Xeneize’ compartieron la visita de Gignac al estadio.

“André-Pierre Gignac en La Bombonera. El jugador francés presenció esta noche en La Bombonera el triunfo ante Unión junto a Juan Román Riquelme”, fue lo que expresó el conjunto argentino en sus redes sociales, junto a una imagen de su presidente y el futbolista con pasado en Tigres de la UANL.

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Por medio de sus historias de Instagram, Gignac dio más detalles sobre su visita a Buenos Aires. Allí aseguró haber cumplido un sueño por conocer La Bombonera, uno de los estadios donde le hubiese encantado jugar años atrás.

Gignac y su fichaje fallido por Boca Juniors

La relación entre Gignac y Boca Juniors pudo haber tenido un capítulo dentro de la cancha. En 2019, el conjunto argentino buscó incorporar al francés, quien posteriormente confirmó que recibió una propuesta seria para abandonar Tigres. Incluso explicó que el equipo xeneize estaba dispuesto a igualar el sueldo que cobraba en México.

Sin embargo, el delantero decidió quedarse por el compromiso que había asumido con los aficionados universitarios. Gignac había manifestado que quería retirarse en Tigres y consideró que aceptar la oferta de Boca significaría faltar a su palabra. “No soy un traidor y no puedo hacer eso”, expresó al explicar su decisión.

La posibilidad de disputar la Copa Libertadores también le resultaba atractiva. El francés reconoció que jugar con Boca le habría permitido buscar una revancha contra River Plate, equipo ante el que perdió la final continental de 2015 con Tigres. A pesar de esa motivación, eligió continuar en el futbol mexicano y el fichaje nunca se concretó.