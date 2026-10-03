OFICIAL: Los partidos del América para octubre 2026 y sus rivales confirmados

El Club América tendrá un calendario saturado para este mes de octubre en el que además celebrará un año más de su fundación con actividades especiales para sus aficionados, además de un viaje a los Estados Unidos para disputar una nueva edición del Clásico Nacional ante las Chivas de Guadalajara.

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El calendario del América para el mes de octubre

El América tiene programados seis partidos de la Liga BBVA MX para este mes de octubre que incluye encuentros ante los Rayados de Monterrey y Toluca, además de un partido pendiente ante el Tijuana.

Además, las Águilas se enfrentarán este fin de semana a las Chivas en compromiso amistoso a disputarse en los Estados Unidos aprovechando el parón del campeonato mexicano por motivos de la Fecha FIFA.

La recta final del mes será de extrema exigencia para los Azulcremas ya que tienen programados cuatro partidos en 10 días entre juegos de jornada doble y partidos pendientes, aunque para su fortuna tres de ellos serán en la cancha del Estadio Azteca, lo que evitará viajes desgastantes.

Todos los partidos del América en octubre

4 de octubre - Chivas vs América| Amistoso en Estados Unidos

10 de octubre - América vs Rayados | Jornada 11

12 de octubre - Celebraciones del 110 aniversario

17 de octubre - León vs América | Jornada 12

21 de octubre - Atlas vs América | Jornada 13

25 de octubre - América vs Pachuca | Jornada 14

28 de octubre - América vs Tijuana | Pendiente de la Jornada 7

31 de octubre - América vs Toluca | Jornada 15

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