Cruz Azul no confió en él y lo dejó ir; hoy lo extraña en la defensa

Hace algunos años, más precisamente desde el arribo de Iván Alonso como Director Deportivo de la institución, Cruz Azul contaba con un elemento interesante en defensa que se “crió” futbolísticamente hablando en La Noria y que algunos expertos consideraban que tenía el potencial suficiente para trascender.

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Este jugador era Rafael Guerrero, elemento que tenía la edad idónea para un defensor central y que llegó a tener minutos importantes con el primer equipo de Cruz Azul. Sin embargo, su presente dista mucho de lo que llegó a ser su paso por La Noria. ¿En dónde se encuentra actualmente?

Rafael Guerrero, de salir de Cruz Azul a buscar participación en Tigres

Rafael Guerrero llegó a tener oportunidades interesantes en la época en la que Cruz Azul disputaba torneos antes de la llegada de Iván Alonso; de hecho, estas oportunidades comenzaron a desaparecer prácticamente desde el primer torneo del técnico argentino Martín Anselmi.

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Harto de esta situación, Rafael Guerrero apostó por salir de La Noria a mediados del 2024, pues entendía que no tendría los minutos esperados con el argentino al mando. Fue ahí cuando apareció Tigres, quien lo buscó al considerar que tenía el potencial de trascender.

Tristemente para su causa, la realidad es otra. Rafael Guerrero se ha encontrado con el mismo problema que tuvo en Cruz Azul y, de hecho, en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX apenas registra alrededor de 130 minutos, mismos que no son suficientes para tener una carrera estelar en el país.

¿Cuántos minutos suma en total Rafael Guerrero en la Liga BBVA MX?

Rafael Guerrero tiene 23 años y, tras su paso por Cruz Azul y un periodo por las categorías de Tigres, ascendió al primer equipo felino hace un año. En esta cantidad de tiempo, el nacido en Tijuana registra 369 minutos distribuidos en 14 juegos, la gran mayoría ingresando desde el banco de suplentes.