HORA EXACTA para ver Monterrey vs Pachuca por la Jornada 12 del Apertura 2026; ¿se esperan lluvias en el Gigante de Acero?

Este domingo 18 de octubre, los Rayados de Monterrey reciben a los Tuzos del Pachuca en la cancha del Gigante de Acero. Este encuentro marca el cierre de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026.

El equipo hidalguense llega a este compromiso después de registrar un empate por marcador de 3-3 frente al Necaxa. Actualmente, el Pachuca se ubica en la posición número 14 de la clasificación general con un total de 13 puntos.

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Por su parte, la escuadra regiomontana dirigida por Matías Almeyda cuenta con 14 unidades, cifra que los coloca en el puesto 12 de la tabla. En su compromiso de la jornada pasada, Monterrey finalizó con un empate 1-1 frente al América.

Este enfrentamiento directo representa un duelo de suma importancia debido a la cercanía de ambos clubes en la tabla general del Apertura 2026. El resultado será determinante para las aspiraciones de los dos equipos de cara a la recta final del campeonato.

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¿Se esperan lluvias en el Gigante de Acero?

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas para este domingo 18 de octubre de 2026 en Guadalupe, Nuevo León, sí existen probabilidades de precipitaciones sobre la cancha del Gigante de Acero.

Se anticipa un panorama con cielo mayormente nublado a lo largo del día, con presencia de lluvia débil a moderada y chubascos de carácter intermitente. Este comportamiento del clima se manifestará con mayor constancia durante el transcurso de la tarde y la noche, coincidiendo con el desarrollo del encuentro.

La probabilidad de lluvia oscila entre el 35% y el 60% conforme avance la tarde. Asimismo, las condiciones ambientales registrarán una temperatura máxima estimada en los 20°C y una mínima que descenderá hasta los 11°C hacia el final del día.

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