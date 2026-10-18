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¡Lo dejó DORMIDO! Mexicano debuta en UFC con ESPELUZNANTE nocaut en 27 segundos (VIDEO)

En su noche de debut en UFC, el ‘Púas’ Pérez tuvo una presentación espectacular tras conseguir un nocaut en 27 segundos dentro de la división de peso ligero

Cristian “Púas” Pérez
Cristian “Púas” Pérez |@UFCEspanol

Escrito por: Sebastian Cortés

El debut de Cristian "Púas" Pérez en la máxima empresa de artes marciales mixtas (UFC) fue absolutamente espectacular. Durante la cartelera de UFC Edmonton celebrada la noche del sábado, el peleador mexicano no se guardó nada y consiguió una victoria contundente que dejó a los aficionados con la boca abierta en su presentación oficial.

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En su primer combate dentro de la división de peso ligero, el originario de Ensenada se midió ante el experimentado peleador canadiense Kyle Nelson. Fiel a un estilo agresivo y frontal, el mexicano salió al octágono a terminar rápido el trabajo y necesitó solamente 27 segundos del primer asalto para fulminar a su rival frente a su propio público con un brutal nocaut (KO).

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Este triunfo explosivo confirma el gran momento que vive el peleador azteca. "El Púas" llegó a este gran escenario luego de ganarse su contrato apenas en el mes de agosto, cuando también noqueó a Logan Paxton dentro del Dana White's Contender Series.

Con la victoria de ayer, el mexicano mejora su récord profesional a 16 victorias y 2 derrotas, mandando un mensaje muy claro a toda la división de que está listo para competir contra los mejores del mundo.

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