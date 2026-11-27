El Club Deportivo Guadalajara afronta el duelo decisivo de la Liguilla con una estadística adversa en el banquillo, ya que Benjamín Mora conserva un invicto perfecto frente a Gabriel Milito desde que el estratega argentino asumió la dirección técnica del Rebaño Sagrado en mayo de 2025.

En tres enfrentamientos oficiales dentro de la Liga MX, el entrenador mexicano registra un saldo de dos victorias y un empate ante los equipos dirigidos por Milito.

La racha comenzó en la Jornada 14 del Apertura 2025, cuando el Querétaro comandado por Mora venció 1-0 a Chivas en el Estadio Corregidora gracias a una anotación temprana de Alí Ávila.

Posteriormente, ya al frente de los Tuzos en la Jornada 6 del Apertura 2026, igualó 1-1 ante el Guadalajara en el Estadio Hidalgo, en un encuentro donde Roberto Alvarado adelantó a los rojiblancos y Salomón Rondón empató desde el punto penal.

El tercer capítulo llegó en la ida de los Cuartos de Final, duelo en el que Pachuca remontó un autogol de Eduardo Bauermann para imponerse 2-1 y terminar con el invicto visitante del conjunto tapatío en el semestre.

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El panorama para la vuelta de los Cuartos de Final Chivas vs Pachuca

Pese a este antecedente favorable para Mora, el panorama para la vuelta presenta un obstáculo importante para la escuadra hidalguense debido a la baja de Oussama Idrissi.

El atacante marroquí, autor del doblete que le dio el triunfo a los Tuzos en el primer capítulo (48′ y 90+2′), vio la tarjeta roja por doble amonestación en el tiempo agregado (90+5′) tras realizar señas hacia la banca rojiblanca, y la directiva de Pachuca confirmó que no apelará la sanción.

Por su parte, Chivas cerró la fase regular como superlíder con 33 unidades, por lo que le basta ganar por cualquier marcador (incluso un 1-0 para empatar el global 2-2) para avanzar a Semifinales por mejor posición en la tabla.

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¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el marcador del partido de vuelta de Chivas vs Pachuca?

El partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se disputará este domingo 29 de noviembre en punto de las 19:07 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Akron, en Zapopan.

Toda la cobertura, los goles y las acciones más relevantes de este encuentro podrás seguirlas completamente en vivo a través del minuto a minuto en la app y el sitio web oficial de Azteca Deportes.

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