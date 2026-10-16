OFICIAL: TV AZTECA transmitirá la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli el 31 de octubre

¡OFICIAL! TV AZTECA transmitirá la pelea de Saúl Canelo Álvarez quien enfrenta en Riad, Arabia Saudita a Christian Mbilli, en un combate en el que el francés expone su campeonato de peso supermediano versión Consejo Mundial de Boxeo. El duelo por este título lo podrás ver el sábado 31 de octubre con la narración del Box Azteca Team.

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Canelo, luego de un periodo largo sin subir el ring tras el combate ante Crawford en septiembre del 2025 en Las Vegas, atravesó por una operación, luego una rehabilitación de codo izquierdo y comenzó a entrenar en espera de la confirmación de su pelea 69 en su trayectoria que está por llegar a los 21 años.

Ya con Mbilli como rival y con el contrato que sostiene con Turki Alashik, Canelo Álvarez definió de nueva cuenta Riad, la capital de Saudi Arabia como la sede de su combate y será en The Venue de esa ciudad donde se enfrasque en una batalla ante uno de los rivales más fuertes que se le han presentado, con una resistencia que quizás sea también la de mayor exigencia para Canelo.

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Canelo no duda en lo más mínimo que saldrá con la victoria, pero como la gran mayoría de la lista de contrincantes de Canelo, saldrán a darlo todo pensando en dar una campanada. El ex monarca indiscutido en las 168 libras por su parte, con 36 años ha montado un campamento muy riguroso y exigente en Valencia, España alejado de todo bullicio como nunca lo había hecho, por lo que podríamos una versión distinta de Canelo.

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El récord de Canelo Álvarez vs récord de Chistian Mbilli

Las hojas de trabajo de Canelo y Mbilli son contratantes, y es que como Saúl pocos han escrito trayectorias tan llamativas y con muchas presentaciones en ciudades como Las Vegas o llenando estadios completos como pasó con el Akron en Guadalajara, con el Minute Maid de Houston o el ATT de Texas.

En el récord de Mbilli aparecen 30 peleas, de las cuales 29 ganó con 24 por la vía del nocaut y también un empate; Canelo tiene la chance de vencer de nuevo a un invicto y campeón.

Por el lado de Canelo, tiene 68 combates, es decir le duplica a su rival la experiencia. Tiene 63 combates ganados con 39 nocauts, ademas de tres derrotas y un par de empates en su amplia carrera en los encordados.