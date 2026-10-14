¿Enero o junio? La Agente de Gilberto Mora deja una pista sobre su salto a Europa

La joya del futbol mexicano Gilberto Mora cumple su mayoría de edad este este miércoles 14 de octubre, quien al cumplir oficialmente la elegibilidad jurídica puede dar el salto al balompié internacional, específicamente en el futbol de Europa y su representante Rafaela Pimenta señala cuál sería el futuro del jugador de Xolos que podría emigrar enero o junio.

La expectativa sobre el mediocampista del conjunto de Tijuana se ha disparado en las últimas semanas tras su notable consolidación en la Liga BBVA MX y su presencia en la Selección Mexicana en la Copa Mundial, despertando una ola de especulaciones que lo vinculan con los gigantes del Viejo Continente.

La representante del futbolista en una entrevista para TNT Sports señaló que sería mejor que un traspaso se diera en el verano, ya que considera que en el mercado de enero son traspasos más pequeños y no esta conveniente para el jugador ya que tiene poco tiempo de adaptación con el equipo.

¡Gilberto Mora se va o no al Liverpool?

En medio de las versiones periodísticas que afirmaban un presunto acuerdo cerrado con el Liverpool de la Premier League, Pimienta esclareció el panorama desmintiendo lo trascendido.

"Desconocemos por completo esa versión de un acuerdo cerrado con el Liverpool," aseguró la representante de Mora, buscando poner freno a las especulaciones de la prensa inglesa y mexicana.

Asimismo, la agente detalló la hoja de ruta que manejan para el futuro de la joya azteca, recordando los tiempos oficiales que dictan las ventanas del mercado de transferencias en Europa:

Inmediato: Mora completará sin interrupciones lo que resta del Torneo Apertura 2026 defendiendo los colores de los Xolos de Tijuana .

Mora completará sin interrupciones lo que resta del Torneo Apertura 2026 defendiendo los colores de los . Ventanas Europeas: Las opciones para emigrar al futbol del Viejo Continente permanecen abiertas únicamente para los periodos de pases de enero (mercado invernal) o junio (mercado de verano).

Las opciones para emigrar al futbol del Viejo Continente permanecen abiertas únicamente para los periodos de pases de (mercado invernal) o (mercado de verano). Enfoque Deportivo: El objetivo primordial del entorno del jugador es no acelerar los procesos, mantener la estabilidad del juvenil y permitir que su crecimiento continúe sobre la cancha.

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De esta manera, aunque alcanzar los 18 años elimina cualquier traba reglamentaria de la FIFA para un traspaso internacional, el entorno de Gilberto Mora mantiene la calma. Por lo pronto, la afición tijuanense podrá seguir disfrutando del talento de su joya en la Liga BBVA MX antes de que sus pasos tomen un rumbo definitivo hacia el futbol europeo en las próximas ventanas de transferencias.

