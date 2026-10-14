Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

¿Enero o junio? La Agente de Gilberto Mora deja una pista sobre su salto a Europa

Este 14 de octubre marca un hito fundamental en la carrera del joven talento mexicano Gilberto Mora, quien al cumplir oficialmente la mayoría de edad

Gilberto Mora
Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @Xolos / X

Escrito por: Fernando Campos

La joya del futbol mexicano Gilberto Mora cumple su mayoría de edad este este miércoles 14 de octubre, quien al cumplir oficialmente la elegibilidad jurídica puede dar el salto al balompié internacional, específicamente en el futbol de Europa y su representante Rafaela Pimenta señala cuál sería el futuro del jugador de Xolos que podría emigrar enero o junio.

La expectativa sobre el mediocampista del conjunto de Tijuana se ha disparado en las últimas semanas tras su notable consolidación en la Liga BBVA MX y su presencia en la Selección Mexicana en la Copa Mundial, despertando una ola de especulaciones que lo vinculan con los gigantes del Viejo Continente.

La representante del futbolista en una entrevista para TNT Sports señaló que sería mejor que un traspaso se diera en el verano, ya que considera que en el mercado de enero son traspasos más pequeños y no esta conveniente para el jugador ya que tiene poco tiempo de adaptación con el equipo.

¡Gilberto Mora se va o no al Liverpool?

En medio de las versiones periodísticas que afirmaban un presunto acuerdo cerrado con el Liverpool de la Premier League, Pimienta esclareció el panorama desmintiendo lo trascendido.

"Desconocemos por completo esa versión de un acuerdo cerrado con el Liverpool," aseguró la representante de Mora, buscando poner freno a las especulaciones de la prensa inglesa y mexicana.

Asimismo, la agente detalló la hoja de ruta que manejan para el futuro de la joya azteca, recordando los tiempos oficiales que dictan las ventanas del mercado de transferencias en Europa:

  • Inmediato: Mora completará sin interrupciones lo que resta del Torneo Apertura 2026 defendiendo los colores de los Xolos de Tijuana.
  • Ventanas Europeas: Las opciones para emigrar al futbol del Viejo Continente permanecen abiertas únicamente para los periodos de pases de enero (mercado invernal) o junio (mercado de verano).
  • Enfoque Deportivo: El objetivo primordial del entorno del jugador es no acelerar los procesos, mantener la estabilidad del juvenil y permitir que su crecimiento continúe sobre la cancha.

TE PUEDE INTERESAR:

De esta manera, aunque alcanzar los 18 años elimina cualquier traba reglamentaria de la FIFA para un traspaso internacional, el entorno de Gilberto Mora mantiene la calma. Por lo pronto, la afición tijuanense podrá seguir disfrutando del talento de su joya en la Liga BBVA MX antes de que sus pasos tomen un rumbo definitivo hacia el futbol europeo en las próximas ventanas de transferencias.

Tags relacionados
Lo Más Destacado de la Liga MX | Notas Gilberto Mora Xolos de Tijuana

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
15 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
15 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
15 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
16 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
16 OCT
ATLANTE VS PUMAS LIVE PREVIO.png

LIVE PREVIO Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

7:55 p. m.
16 OCT
ATLANTE VS PUMA.png

Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

8:48 p. m.
16 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 OCT
MINEIRO VS CORITIBA FECHA.png

Brasileirao| ⁠Mineiro vs Coritiba

3:55 p. m.
17 OCT
São Paulo vs Vasco da Gama FECHA.png

Brasileirao| ⁠São Paulo vs Vasco da Gama

6:01 p. m.
17 OCT
BORREGOS CEM VS LINCES UVM FECHA.png

ONEFA|Borregos CEM vs Linces UVM

7:55 p. m.
17 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca| Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni Live Previo

10:20 p. m.
17 OCT