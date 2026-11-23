Subir escalones deja sin aliento y hace trabajar las piernas con intensidad. Sin embargo, sentir fatiga o ver subir las pulsaciones no convierte automáticamente un gesto cotidiano en un trabajo de sobrecarga muscular.

La entrenadora Ángela Isla advierte que una persona puede pasar una hora subiendo escaleras y terminar exhausta sin haber completado una verdadera sesión de fuerza. El preparador físico Cristian Manzo coincide en que el movimiento entra dentro del acondicionamiento cardiovascular y el equilibrio unilateral, pero no sustituye el estímulo de las pesas.

Por qué subir escaleras no reemplaza una sesión de fuerza completa

El error más frecuente es confundir exigencia aeróbica con estímulo muscular suficiente. Según explica Manzo, subir escalones funciona como un movimiento de elevación con flexión de rodilla a una pierna que favorece la estabilidad y el gasto calórico, algo que la fisióloga Katie Lawton también destaca para sumar energía quemada a lo largo del día.

Aun así, los especialistas coinciden en que el cuerpo necesita dos sesiones semanales de entrenamiento con pesas para cubrir los requerimientos reales de fuerza. Evitar los escalones por miedo a dañar las rodillas suele ser contraproducente y debilita las piernas; basta con controlar el descenso apoyando bien el pie y sin rebotar.

Qué ejercicios y pautas sumar junto a las escaleras

Para aprovechar las escaleras sin caer en falsas expectativas, los expertos proponen combinar hábitos diarios con trabajo específico. Manzo sugiere cambiar el ascensor en trayectos de hasta tres pisos, apuntar a unos seis tramos cotidianos o realizar bloques de cinco a diez minutos de subida continua bajando a paso ligero, sumando tras cuatro semanas una mochila de 4,5 a 7 kilos si se busca mayor exigencia.

Ese aporte cardiovascular debe convivir con ejercicios de fuerza estructurados, como sentadillas, peso muerto o empujes y tirones con carga progresiva, que sí desafían la musculatura de forma profunda. Integrar ambos enfoques permite sumar movimiento real sin descuidar la base muscular.